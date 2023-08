Connessione sicura a prezzo ridotto con la nuova offerta di NordVPN

NordVPN è sempre più un riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un modo per massimizzare la sicurezza della propria connessione, sfruttando tutti i vantaggi garantiti da una VPN, a partire dalla possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, NordVPN costa solo 3,79 euro al mese. L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale della VPN, che include anche 3 mesi gratis aggiuntivi. Si tratta di una promozione da cogliere al volo e che può essere attivata beneficiando anche di una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro 30 giorni.

Per attivare l’offerta di NordVPN è possibile seguire il link qui di sotto.

Sicurezza a prezzo ridotto con la nuova offerta di NordVPN

NordVPN è il punto di riferimento del settore delle VPN. Il servizio prevede una connessione senza limiti di banda e di traffico dati che include la protezione della crittografia, oltre a uno strumento in grado di rilevare e bloccare i malware. Con NordVPN, inoltre, c’è anche una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento, garantendo una navigazione anonima e sicura.

A disposizione degli utenti che scelgono di attivare il servizio c’è un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Si tratta di un’infrastruttura capillare e in grado di garantire un servizio sempre veloce e senza impuntamenti oltre alla possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, evitando la censura e i blocchi all’accesso a siti e app su base geografica.

NordVPN ha ora un costo di 3,79 euro al mese. Per ottenere lo sconto e attivare la VPN a prezzo ridotto bisogna puntare sul piano biennale con 3 mesi gratis. Quest’opzione tariffaria prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, e una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

