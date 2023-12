Connessione potenziata con il ripetitore WiFi in PROMOZIONE

Un ripetitore WiFi è particolarmente utile quando si desidera migliorare la connettività in aree della casa dove il segnale potrebbe essere debole o assente. Su Amazon, oggi, il repeater TP-Link è in sconto del 22% per un costo finale di 34,99€.

Ripetitore WiFi in promo su Amazon: TP-Link al 22% di sconto

L'estensione WiFi TP-Link è la soluzione perfetta per eliminare i fastidiosi punti morti nella tua rete domestica. Con un semplice tocco, questo dispositivo ti consente di estendere la copertura del segnale WiFi in modo rapido ed efficace, garantendo una connessione più stabile in tutta la casa.

Dotata di tecnologia dual-band, la velocità è una priorità con 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz. Questo significa una connessione più veloce e affidabile per supportare le tue attività online, dallo streaming fluido alla navigazione web senza intoppi.

Il pratico indicatore della potenza del segnale semplifica il posizionamento ottimale dell'estensore, consentendoti di trovare la collocazione ideale per massimizzare la copertura Wi-Fi. Inoltre, la presenza di un tasto WPS semplifica la configurazione, rendendo l'installazione un gioco da ragazzi. L'estensione Wi-Fi TP-Link offre un controllo intuitivo tramite l'app Tether o l'interfaccia web, mettendo il potere di gestire la tua rete direttamente nelle tue mani.

Inoltre, con la modalità AP integrata, puoi estendere facilmente la tua rete cablata, offrendo connessioni affidabili anche ai dispositivi che richiedono connessioni via cavo. Con il marchio di fiducia TP-Link, questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile e conveniente

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi TP-Link è in offerta con uno sconto del 22% per un costo d'acquisto finale pari a 34,99€. Approfittane subito e potenzia la tua copertura di rete.

