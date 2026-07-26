Connessione Internet sicura in vacanza al costo di un caffè

Per milioni di italiani questi sono i giorni degli ultimi preparativi prima della partenza per le vacanze estive. Un aspetto cruciale che non bisogna sottovalutare è la sicurezza della connessione alla rete Internet, dal momento che il Wi-Fi sia dell’aeroporto che dell’hotel in cui si alloggia non è protetto.

E lo strumento migliore per restare tranquilli è una VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di connettersi a Internet nascondendo a tutti sia la propria attività online sia le informazioni personali come nome, cognome, numero di telefono, credenziali bancarie e altri dati sensibili.

Per l’elevato rapporto qualità-prezzo vi segnaliamo l’offerta su Total VPN, il pacchetto di cybersecurity che include una VPN veloce, un antivirus pluripremiato e un ad-block efficace. In questi giorni è in offerta a 1,59 euro al mese, l’equivalente di 19 euro in un anno, con una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Con l’aiuto di Total VPN è possibile ad esempio crittografare la propria navigazione, nascondendo agli altri le proprie ricerche sul web e, più in generale, l’utilizzo della rete Internet. Allo stesso modo si guadagna una protezione extra per le connessioni alle reti Wi-Fi pubbliche, mettendo così al sicuro password e dati bancari.

Sempre grazie alla VPN è possibile accedere ai siti web e ai contenuti soggetti a restrizioni geografiche. Ad esempio, mentre si è in vacanza all’estero con un servizio di questo tipo non si avranno problemi a seguire la prossima amichevole della propria squadra del cuore, al contrario delle persone che non attiveranno una VPN.

Infine, di grande utilità sono anche l’antivirus TotalAV, in grado di contrastare in modo efficace i malware prima che infettino il dispositivo in uso, e lo strumento che blocca la pubblicità sui siti web, per una navigazione di gran lunga più appagante.

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