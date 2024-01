Connessione fulminea e velocità aumentata con il Cavo Ethernet a 3,98€: AMAZON SVUOTATUTTO

Disporre di un cavo ethernet è un ottimo modo per velocizzare e potenziare la connessione e la rapidità di alcuni dispositivi a connettersi ad internet, evitando cali o perdite. Oggi, su Amazon, il cavo ethernet da diverse misure è in sconto del 20% per un costo finale di 3,98€.

3,98€ per il cavo ethernet con cui velocizzare la propria connessione

Il cavo ethernet di Digoloan offre una connessione ad alta velocità e affidabile per soddisfare le esigenze di trasmissione dati più impegnative. Con un'ampiezza di banda eccezionale fino a 2000 MHz e una velocità di trasmissione dati fino a 40 Gbps, questo cavo assicura un caricamento rapido dei video, una progressione senza intoppi nei giochi e molto altro ancora. La stabilità estrema è garantita dalla doppia schermatura di questi cavi. Oltre alle 4 coppie di fili intrecciati, uno strato di alluminio avvolto intorno a tutto il cavo blocca efficacemente le interferenze del segnale. Questa caratteristica assicura un'esperienza di gioco senza lag e una visione non-stop, offrendo una velocità Ethernet più veloce e più stabile. Questi cavi sono estremamente versatili e compatibili con PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, router, computer, stampanti di rete, NAS, hub e altro ancora. Inoltre, il cavo supporta anche le funzioni Power over Ethernet (POE). Il rivestimento esterno in PVC ecologico è resistente all'usura, mentre il corpo morbido contribuisce a migliorare la durata del cavo di rete gigabit. Il design rinnovato aggiunge un tocco estetico al cavo Ethernet con un nastro intrecciato con punti blu bianchi e un guscio in metallo argentato. Acquista il cavo ethernet a 3,98€ su Amazon Oggi, su Amazon, è possibile risparmiare il 20% sul cavo ethernet che velocizzerà la connessione di molti dispositivi, prezzo totale di 3,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.