Connessione cablata anche in viaggio? Con questo mini router è possibile

Se c'è uno scoglio che devi superare quando sei in viaggio in vacanza, o soprattutto per lavoro, è quello della connessione internet: è sempre complicato trovarne di potenti, o che ci garantiscano una copertura decente in tutta la casa. Ebbene, il problema è risolto prima che si presenti di nuovo, grazie a questo router da viaggio di GL.iNet, ora a un prezzo ancora più basso!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon questo Router da viaggio GL.iNet a soli 29,99€, con uno sconto per te del 15% sul prezzo di listino e un risparmio di 5,00€

Un router da portare ovunque

Veramente uno spettacolo: si tratta di un gioiellino che ovunque tu sia ti permette di convertire le reti pubbliche (cablate o wireless) in Wi-Fi privato, e di navigare in Internet in modo sicuro. Mettete a disposizione di più utenti un accesso a Internet 3G, 4G, ovunque abbiate una copertura di rete!

Il router portatile da viaggio in questione è programmabile, e possiede OpenWrt preinstallato. Ma l'utilità di questo oggetto è anche legata alla sua comodità per il trasporto, dato che è estremamente compatto e con un peso di soli 39 grammi.

