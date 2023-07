Connessione a MASSIMA POTENZA col router Mercusys MR60X in offerta

A che serve avere una rete potentissima, se non si ha un router all'altezza per sfruttarla? Decisamente a poco. Per fortuna in vostro soccorso ci sono delle aziende specializzate nella loro produzione, che ti faranno ottenere il massimo! Come il router TP-Link Mercusys MR60X e il suo WiFi 6 Dual Band.

Ebbene, da oggi puoi approfittare dell'ottima offerta su Amazon, che ti propone il router TP-Link Mercusys MR60X a soli 39,99€ con uno sconto del 16% e un risparmio per te sul totale di circa 7,50€.

WiFi 6 a velocità massima con TP-Link

Si tratta di un router con cui potrai aggiornare la tua rete con il Wi-Fi 6, dotato del più recente standard, offrendo più connessioni simultanee, estendendo la portata del WiFi e mantenendo trasmissioni di dati affidabili e veloci (si parla di velocità superiori a 1,5 Gbps e velocità Wi-Fi 6 ottimali fino a 1,5 Gbps).

Non finisce qui, perché le le 4 antenne multidirezionali del router TP-Link Mercusys MR60X sono ad alto guadagno con Beamforming, e aumentano le connessioni stabili in tutta la casa per segnali WiFi forti in ogni angolo. Infine, l'ultimo WPA3 offre una migliore sicurezza WiFi!

