Confermata la corsa al rialzo: Bitcoin (BTC) a un soffio dall'ATH

Se ti stai chiedendo cosa sia questa frenesia, la corsa al rialzo è stata confermata. Dalla raffica di eventi sulla scena delle criptovalute, come i massicci lanci di Starknet e DYM, al rialzo generale sul mercato, è difficile non notare la corsa al rialzo.

Bitcoin (BTC), la criptovaluta di punta, è stato il protagonista dello spettacolo, con un'impennata di oltre il 20% nell'ultima settimana, avvicinandosi al suo massimo storico (ATH). Anche gli altcoin non sono rimasti escluse dal divertimento, con Polkadot (DOT) che ha registrato un balzo significativo.

Ma soprattutto, se sei un cacciatore di ICO, un nuovo altcoin AI emergente, InQubeta (QUBE), ha conquistato il centro della scena. Ha attirato l'attenzione degli investitori dopo aver superato i 10,9 milioni di dollari nella prevendita in corso. In prossimità del suo debutto esplosivo, è una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

InQubeta (QUBE): una strategia rialzista e un potenziale di crescita sbalorditivo

InQubeta (QUBE) è un nuovo altcoin AI che sta rubando la scena. Il suo racconto rialzista - un'affascinante intersezione tra AI e criptovalute - è stato in prima linea nell'attuale rialzo del mercato. Di conseguenza, l'interesse per la prevendita in corso è stato sbalorditivo, con ben 10,9 milioni di dollari raccolti finora.

Destinata a salire alle stelle dopo il lancio, la criptovaluta emergente è stata acclamata da molti come una prevendita consigliata. L'ICO è attualmente all'ottava fase e il prezzo di un token è di soli 0,0245 $. Nel frattempo, secondo le previsioni degli analisti, la criptovaluta è pronta a salire alle stelle dopo il suo debutto, con un'impennata di 95 volte.

Nonostante ciò, gli investitori e gli appassionati non si accontentano solo del profitto. A renderla più interessante è il ruolo cruciale che intende svolgere nel panorama dell'AI, potenzialmente rimodellandolo. Intende trasformare il panorama della raccolta fondi del settore dell'AI, in rapida ascesa, costruendo la prima piattaforma di crowdfunding basata sulla criptovaluta per le startup tecnologiche dell'AI.

Bitcoin (BTC): i rialzisti spingono il prezzo più vicino all'ATH

L'assalto di Bitcoin (BTC) contro i ribassisti continua, rafforzando la fiducia e l'ottimismo degli investitori. Considerato che gli investitori al rialzo si dirigono verso il massimo storico e puntano a ribaltarlo, sono tempi entusiasmanti. O meglio, l'inizio di un mercato rialzista.

Alla luce di quanto sopra, gli investitori si sono posizionati, sperando di non perdere quella che potrebbe essere la più grande corsa al rialzo nella storia delle criptovalute. Considerato un aumento di oltre il 20% nell'ultima settimana, Bitcoin è a un soffio dal raggiungere un nuovo massimo, fatto che lo rende forse la migliore criptovaluta in cui investire.

Ad aggiungere benzina al fuoco c'è l'halving di Bitcoin previsto per aprile, a poche settimane di distanza, che darà il via a un'ondata rialzista più forte. La corsa di BTC continua, ed è un'onda promettente da non perdere.

Polkadot (DOT): un salto di prezzo significativo

Polkadot (DOT) è uno dei migliori altcoin sul mercato per diversi motivi. Per cominciare, svolge un ruolo fondamentale come protocollo multichain. Collega e protegge una rete di blockchain specializzate, facilitando così il trasferimento trasversale di asset e l'interoperabilità dei dati.

Ha rispecchiato il rialzo generale sul mercato, riempiendo di gioia i possessori. Considerata la previsione di ulteriori rialzi, grazie al proseguimento della corsa del mercato, Polkadot è una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Secondo gli analisti, Polkadot recupererà i massimi storici entro la fine dell'anno. Considerando il suo sbalorditivo potenziale di crescita e l'attuale basso punto di ingresso, DOT è un'onda rialzista da sfruttare e una buona criptovaluta da acquistare.

Conclusione

Dopo l'impennata esplosiva del mercato, si può dire che questo è l'inizio della tanto attesa corsa al rialzo. Bitcoin ora viaggia sopra i 68.000 $, avvicinandosi ogni giorno di più al suo ATH. Allo stesso tempo, lo slancio di Polkadot continua, mentre InQubeta ruba la scena come altcoin AI emergente con un potenziale di rialzo sbalorditivo.

Se vuoi diventare uno dei primi utilizzatori di QUBE, clicca sul link qui sotto. Sali sul treno e posizionati per ottenere guadagni da capogiro.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.