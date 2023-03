Condividi file in modo sicuro grazie alla crittografia di NordLocker

Microsoft Word o Google Documenti? Qualunque sia il tuo software di scrittura preferito, ti sarà sicuramente capitato di condividere i tuoi documenti con altre persone. Tuttavia, una volta che questi file raggiungono la persona destinata, magari attraverso un link condiviso, non sai cosa accadrà, né quante altre volte verranno scaricati.

Un modo per condividere documenti Word - ma tutti i file in generale - in piena sicurezza e rispetto della privacy esiste e si chiama NordLocker, uno strumento di crittografia integrato con uno spazio di archiviazione cloud crittografato end-to-end. Semplice da usare, offre quindi la possibilità di proteggere i propri dati sensibili e di sincronizzarli su tutti i dispositivi, oltre che di condividerli con gli altri utenti in completa sicurezza. Grazie alla promozione in corso, potrai risparmiare fino al 53% se scegli di sottoscrivere uno dei piani annuali da 500 GB o 2 TB.

Come condividere un documento in modo sicuro: cinque metodi

Gli attacchi hacker e phishing sono all'ordine del giorno. Specialmente questi ultimi: a tutti sarà capitato di ricevere e-mail truffaldine che sembravano in tutto e per tutto vere. I cybercriminali le sfruttano per ricavare più informazioni possibili sul tuo conto e non è raro che rubino anche documenti contenenti dati strettamente personali. Come condividere perciò un file senza correre il rischio che venga rubano da sconosciuti? Ecco cinque metodi da prendere in considerazione:

Uno spazio cloud che ti permetta di condividere qualsiasi file con chiunque, sebbene la maggior parte non applichi elevati standard di sicurezza

che ti permetta di condividere qualsiasi file con chiunque, sebbene la maggior parte non applichi elevati standard di sicurezza Archivi protetti da password , che però dovrà essere rivelata a sua volta al destinatario rendendola quindi vana

, che però dovrà essere rivelata a sua volta al destinatario rendendola quindi vana Servizi di sharing che ti permettono di condividere gratuitamente file fino a un certo numero di GB

che ti permettono di condividere gratuitamente file fino a un certo numero di GB Chiavette USB , un metodo sicuro ma per niente immediato

, un metodo sicuro ma per niente immediato NordLocker: crea un account, trascina i file nell'applicazione e condividili in privato utilizzando un link generato in modo sicuro

Condividere file e documenti in modo sicuro con NordLocker

NordLocker non è come i servizi cloud tradizionali. Grazie al sistema di architettura a conoscenza zero e al controllo sugli accessi, soltanto tu e le persone di cui ti fidi potranno accedere al tuo cloud personale. Queste premesse valgono anche nella condivisione dei file, di cui NordLocker fornisce il metodo più sicuro: il loro nome è "locker", cartelle crittografate che ti aiutano a tenere traccia di ciò che condividi molto più facilmente.

Ma le funzionalità dei locker non finiscono qui. L'utente può infatti scegliere se concedere o revocare le autorizzazioni di accesso al file condiviso, garantendo quindi che solo le persone che dovrebbero essere in grado di accedere a determinati documenti possano effettivamente farlo. Per usufruire anche tu di questa incredibile - nonché utilissima - funzionalità, tutto ciò che dovrai fare è creare un nuovo account NordLocker e scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.

Oltre al piano gratuito (con funzionalità però limitate), NordLocker è disponibile in formato 500 GB di spazio e 2 TB di cloud storage. Entrambi i piani sono in offerta fino al 53% di sconto e includono crittografia end-to-end illimitata e supporto prioritario 24/7.

