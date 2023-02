Con Vodafone i migliori Smart TV sono in offerta in 24 comode rate

Se stai pensando di acquistare un nuovo Smart TV, l'ultima promo lanciata da Vodafone può fare al caso tuo. Hai infatti a disposizione il meglio della tecnologia a un prezzo speciale, con l'opportunità di pagare in 24 comode rate, scegliendo di acquistare uno degli Smart TV disponibili in abbinamento con Family Plan, l'offerta Internet a Casa di Vodafone per chiamare e navigare ovunque ti trovi.

Scegli il tuo nuovo Smart TV con Vodafone e pagalo in 24 rate

Prima di tutto, collegati alla pagina della promo Vodafone e clicca sulla sezione Smart TV e Smart Home per vedere la lista dei televisori disponibili. Uno di questi è ad esempio il Samsung TV da 43" Crystal Ultra HD, in offerta in 24 rate da 22,99 euro al mese se scegli di abbinarlo all'offerta Internet per la casa di Vodafone Family Plan.

Il piano Family Plan, al costo di 34,90 euro al mese (incluso il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi), include una SIM con Giga, SMS e minuti illimitati per il tuo smartphone, in aggiunta a un modem Wi-Fi ottimizzato per offrirti tutta la qualità della rete Vodafone. Maggiori dettagli sull'offerta Family Plan a questo link.

E con Internet alla massima velocità (fino a 2,5 Gigabit al secondo), porti l'esperienza di visione degli eventi live o delle sessioni di gaming a un livello semplicemente superiore. Altra nota importante è l'assenza di vincoli contrattuali: se vorrai recedere dal contratto prima dei 24 mesi, dovrai soltanto versare le rate rimanenti del costo di attivazione.

Scegli ora il tuo nuovo Smart TV e abbinalo all'offerta Internet Family Plan di Vodafone per acquistarlo a un prezzo speciale e pagarlo in 24 rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.