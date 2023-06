Con Virgin Fibra navigi a 2.5Gbit a soli 24,49€

Liberatevi dal rame con Virgin Fibra! La connessione che a soli 24,49€ al mese, invece che 29,49€, assicura una velocità massima di 2,5Gbit/s! Il massimo che oggi è possibile ottenere in Italia, e il prezzo è bloccato per sempre. Non ci sarà alcun rischio di rimodulazione e la disdetta non ha ne vincoli ne costi.

Virgin Fibra garantisce una connettività moderna, perfetta per chi necessità alte prestazioni per tutte le tipologie di applicazioni, dalle videoconferenze, allo streaming e al gioco online.

Virgin Fibra: la fibra super veloce senza rimodulazioni

Virgin Fibra garantisce una velocità 12 volte più elevata rispetto ai provider più diffusi. Grazie alla connessione FTTH (Fiber To The Home), è possibile sbarazzarsi del rame fino al router e toccare un picco di 2,5Gbit/s, la velocità attualmente più elevata che è possibile ottenere con le schede di rete dei PC odierni.

Avete paura di possibili aumenti del prezzo? Niente panico! La tariffa è infatti bloccata per sempre e sarete protetti contro l'inflazione o altri fattori che possono incidere sul costo in bolletta. Se non siete in qualche modo soddisfatti potrete recidere liberamente il contratto senza alcun vincolo o penale. Decidete voi se restare o meno.

Scegliendo il piano da 2,5Gbit/s, a soli 24,49€ otterrete anche un modem Wi-Fi 6 incluso e gratuito, con supporto alla fibra pura FTTH. Scordatevi download lenti, buffering o altri inconvenienti. Con Virgin Fibra la fruizione del web sarà fluida e immediata! Scaricate contenuti di grandi dimensioni a velocità elevate in pochi minuti e giocate online al minimo della latenza. Il router imposterà in automatico la miglior velocità per ogni dispositivo in base al carico.

Sottoscrivere l'abbonamento è veramente facile e richiede giusto 5 minuti. Basterà recarsi nella pagina dell'offerta, verificare la copertura inserendo la città di residenza nell'apposito campo e, una volta certificata la presenza del servizio, confermare e attendere la chiamata degli operatori per stipulare il contratto.

Approfittate ora dello sconto per navigare ad alta velocità a un prezzo veramente competitivo.

