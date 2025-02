Con una VPN avrai la miglior alleata per il gaming online

Con PrivateVPN potrai finalmente dire addio a lag, ping altissimi e restrizioni geografiche mentre giochi online. Grazie a questo servizio potrai avere un'esperienza di gioco fluida, sicura e senza interruzioni: il tutto con uno sconto eccezionale dell'85% sul piano di 1 anno che ti regalerà anche 24 mesi gratis aggiuntivi.

Perché PrivateVPN può aiutarti con il gaming online

PrivateVPN fa uso di oltre 200 server in 63 paesi dandoti la possibilità di collegarti ovunque e giocare senza limiti di velocità o larghezza di banda. Il merito va dato anche alla crittografia a 2048-bit con AES-256, dello stesso livello utilizzato dai governi, che proteggerà i tuoi dati mentre giochi.

Potrai inoltre sbloccare contenuti esclusivi, accedere a server di gioco di altre regioni e goderti lo streaming senza buffering: il tutto con una installazione semplice e rapida in cui bastano 60 secondi per essere subito connesso a un server di PrivateVPN. Volendo puoi installarlo sul router di casa così da proteggere e connettere a una VPN anche le console da gioco connesse alla stessa rete.

Con una assistenza clienti comunque sempre disponibile per darti supporto e suggerimenti e la possibilità di usare lo stesso abbonamento per 10 dispositivi diversi, PrivateVPN è la scelta giusta per un gaming online più veloce, sicuro e senza compromessi. Attivalo adesso online con lo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.