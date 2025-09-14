Con Total Drive proteggi ciò che conta di più: foto e documenti sempre accessibili

Hai mai avuto paura di cancellare per errore una foto che per te vale tantissimo? Oppure di perdere un documento di lavoro o un file importante del computer? Con Total Drive, il servizio cloud di TotalAV, non dovrai più preoccuparti: i tuoi file saranno sempre al sicuro e a portata di mano.

Perché scegliere Total Drive

Con Total Drive hai un unico spazio digitale dove puoi:

Conservare i tuoi file in sicurezza - foto, documenti e video non andranno mai persi.

Accedere da qualsiasi dispositivo - computer, smartphone o tablet: i tuoi contenuti ti seguono ovunque.

Sincronizzare automaticamente - ogni modifica che fai si aggiorna subito su tutti i tuoi dispositivi.

Condividere in modo semplice e sicuro - puoi dare l’accesso a una persona e toglierlo quando vuoi, con un solo click.

In pratica, è come avere una cassaforte digitale sempre disponibile, facile da usare anche per chi non ha grande esperienza con la tecnologia. Vuoi vedere come funziona prima di abbonarti? Nessun problema: hai 2 GB gratuiti per testare il servizio e scoprire quanto può semplificarti la vita. E se decidi di attivare l’abbonamento, non corri rischi:

30 giorni di rimborso garantito per i piani annuali o biennali.

14 giorni di rimborso per piani mensili o trimestrali.

Se non sei soddisfatto, chiedi il rimborso: semplice e senza complicazioni. Hai un dubbio o un problema tecnico? Puoi contare sull’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia via telefono che tramite email. Oggi hai un motivo in più per provare Total Drive: 80€ di sconto immediato per proteggere i tuoi file e portarli sempre con te. Con Total Drive i tuoi ricordi digitali, i tuoi progetti e i tuoi documenti importanti non rischiano più di andare persi.

