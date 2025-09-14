Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Con Total Drive proteggi ciò che conta di più: foto e documenti sempre accessibili
Proteggi foto, documenti e ricordi con Total Drive, il cloud semplice e sicuro di TotalAV. Sincronizzazione automatica e solo oggi 80€ di sconto!
Roberta Bonori
Pubblicato il 14 set 2025
Link copiato negli appunti

Hai mai avuto paura di cancellare per errore una foto che per te vale tantissimo? Oppure di perdere un documento di lavoro o un file importante del computer? Con Total Drive, il servizio cloud di TotalAV, non dovrai più preoccuparti: i tuoi file saranno sempre al sicuro e a portata di mano.

Salva le tue foto con Total Drive

Perché scegliere Total Drive

Con Total Drive hai un unico spazio digitale dove puoi:

  • Conservare i tuoi file in sicurezza - foto, documenti e video non andranno mai persi.

  • Accedere da qualsiasi dispositivo - computer, smartphone o tablet: i tuoi contenuti ti seguono ovunque.

  • Sincronizzare automaticamente - ogni modifica che fai si aggiorna subito su tutti i tuoi dispositivi.

  • Condividere in modo semplice e sicuro - puoi dare l’accesso a una persona e toglierlo quando vuoi, con un solo click.

In pratica, è come avere una cassaforte digitale sempre disponibile, facile da usare anche per chi non ha grande esperienza con la tecnologia. Vuoi vedere come funziona prima di abbonarti? Nessun problema: hai 2 GB gratuiti per testare il servizio e scoprire quanto può semplificarti la vita. E se decidi di attivare l’abbonamento, non corri rischi:

  • 30 giorni di rimborso garantito per i piani annuali o biennali.

  • 14 giorni di rimborso per piani mensili o trimestrali.

Se non sei soddisfatto, chiedi il rimborso: semplice e senza complicazioni. Hai un dubbio o un problema tecnico? Puoi contare sull’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia via telefono che tramite email. Oggi hai un motivo in più per provare Total Drive: 80€ di sconto immediato per proteggere i tuoi file e portarli sempre con te. Con Total Drive i tuoi ricordi digitali, i tuoi progetti e i tuoi documenti importanti non rischiano più di andare persi.

Salva le tue foto con Total Drive

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

