Con Tidio il servizio clienti passa per l'AI: crea un account gratuito

Fornire ai propri clienti un servizio eccezionale è fondamentale per il successo di qualsiasi attività online. La sfida sta nell'essere sempre presenti, rispondere alle domande dei clienti in tempo reale, e offrire esperienze personalizzate che creino un legame duraturo con il pubblico. Ecco dove Tidio entra in gioco.

Tidio è molto più di un semplice strumento di chat. È una potente piattaforma di comunicazione che utilizza l'automazione e l'intelligenza artificiale per migliorare drasticamente l'esperienza del cliente.

Perché scegliere Tidio?

Con Tidio, non dovrai mai lasciare un cliente senza risposta. La chat in tempo reale è disponibile 24/7, garantendo che i visitatori del tuo sito web si sentano sempre ben accolti e assistiti. Tidio ti permette di vedere esattamente quali prodotti stanno esplorando i tuoi visitatori in tempo reale. Questo ti dà l'opportunità di avviare conversazioni attraverso il widget di chat e offrire raccomandazioni personalizzate. Elimina gli ostacoli alla conversione rispondendo direttamente alle domande dei clienti.

Grazie al riconoscimento dei clienti fedeli, Tidio ti consente di offrire esperienze d'acquisto altamente personalizzate. Puoi visualizzare la loro cronologia d'acquisto e suggerire prodotti su misura. Tidio si integra facilmente con decine di strumenti e piattaforme di e-commerce, tra cui Shopify, WordPress e Wix. Gestisci tutte le tue comunicazioni da un'unica soluzione per migliorare l'efficienza.

Tutti i clienti Tidio possono utilizzare le funzionalità di Lyro AI, il primo chatbot conversazionale AI progettato per piccole e medie imprese. Lyro è destinato a cambiare il modo in cui gestisci il supporto clienti:

Assistenza personalizzata: Lyro impara dalle tue FAQ in pochi secondi e fornisce risposte complesse per risolvere i problemi dei tuoi clienti in modo personalizzato

Lyro impara dalle tue in pochi secondi e fornisce risposte complesse per risolvere i problemi dei tuoi clienti in modo Aggiornamenti facili: puoi sempre tenere Lyro aggiornato con le ultime informazioni della tua azienda

puoi sempre tenere Lyro aggiornato con le ultime informazioni della tua azienda Nessuna formazione necessaria: implementare Lyro è un gioco da ragazzi, e non richiede formazione

Tidio è il partner ideale per le aziende che vogliono conquistare i cuori dei clienti online. Grazie alla sua suite completa di strumenti di comunicazione e all'aggiunta di Lyro AI, è il momento di adottare questa soluzione per migliorare il servizio clienti, aumentare le conversioni e creare relazioni durature con il tuo pubblico. Crea subito il tuo account gratiuto.

