È veramente necessario spendere tanto per avere un buon antivirus? Ovviamente no! E Surfshark Antivirus ne è la dimostrazione, con il suo pacchetto da soli 3,49€ al mese, scontato del 75% sul prezzo finale! È una buona occasione per prendere due piccioni con una fava, dato che include anche una VPN e altre funzionalità di sicurezza, che rendono la navigazione sicura e fluida.

Surfshark Antivirus è un software leggero, che protegge i vostri dispositivi da qualsiasi minaccia, anche quando non sono connessi a internet. Si serve del cloud per rimanere sempre aggiornato sulle minacce e non raccoglie alcuna informazione d'uso dall'utente, garantendo il massimo della privacy.

Surfshark Antivirus: tutti i vantaggi

Surfshark Antivirus fornisce protezione in tempo reale da tutte le minacce informatiche, rappresentate da malware, virus, ransomware e altre tipologie di attacchi. Ogni giorno compaiono sempre nuove minacce ma Surfshark è già pronto, grazie alla protezione cloud costantemente aggiornata. Questa funziona 24 ore su 24, per impedire ai nuovi virus di infettare i vostri sistemi e arrecare danni.

Le scansioni dei file vengono effettuate sia durante il download che il loro utilizzo ed è possibile programmarle in un giorno e un'ora prestabilita, escludendo determinate cartelle o file. Stanchi di essere tracciati durante la navigazione? La VPN integrata consente di cifrare tutte le informazioni del vostro traffico in dei server privati, in modo da renderle illeggibili a chiunque e mantenerle private. In questo modo potrete anche proteggere la vostra posizione e fruire dei contenuti multimediali senza limiti regionali.

Surfshark Antivirus include un servizio per la rilevazione delle violazioni, in grado di monitorare in automatico email, carte di credito e dati personali. Se una di queste informazioni viene trovata nei database violati, verrete subito notificati in modo da poter intraprendere azioni tempestive e mettere in sicurezza tutto.

Il motore di ricerca Search consente infine di fornisce risultati di ricerca specifici in base al paese, bloccando annunci fastidiosi senza raccogliere alcun dato.

Approfittate ora della promozione e navigate in sicurezza a un prezzo stracciato con Surfshark Antivirus.

