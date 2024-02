Con Sky hai Cinema, Sky TV, Netflix e una macchina Nespresso in REGALO

Immagina di poter accedere a un mondo dove cinema, serie TV, Netflix e il piacere di un caffè di qualità si fondono in un'unica, imperdibile offerta. Con Sky, questo sogno diventa realtà. Per te, un pacchetto esclusivo che include Sky Cinema, Paramount+, Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) a soli €29,90 al mese per 18 mesi. E c'è di più: se sottoscrivi online entro il 1° febbraio, riceverai in regalo una macchina Nespresso Lattissima One.

Che cosa vedrai con questo pacchetto

Con Sky Cinema, ogni sera è una prima. Dai grandi successi internazionali alle anteprime più attese del 2024, come Barbie e Mission: Impossible – Dead Reckoning, hai l'imbarazzo della scelta. E non finisce qui: Paramount+ arricchisce l'offerta con serie originali e film esclusivi senza costi aggiuntivi.

Ma con questa offerta l'intrattenimento è veramente senza limiti. Nel pacchetto ci sono tutti gli show di Sky come Masterchef e 4 Ristoranti, serie premiate come Last of Us, True Detecive, House of Dragon, e se ancora non ne ha abbastanza tutto il catalogo Netlfix con contenuti di qualità che escono ogni mese. In più, con l'app Sky Go, potrai accedere a tutto questo come, quando e dove preferisci. E per rendere il tutto ancora più speciale, Sky ti regala una Nespresso Lattissima One, un elettrodomestico di qualità di un valore di 299 €. Così, mentre ti godi il tuo film preferito, potrai gustare un caffè come al bar, senza muoverti dal divano.

Un'occasione come questa è davvero rara. Potrai dare una svolta al tuo intrattenimento domestico usufruendo di un prezzo davvero vantaggioso: lo ricordiamo 29,90 al mese per 18 mesi invece di 44 €. E se attivi l'offerta online oggi ricevi in regalo la macchina da caffé.

Non perdere questa offerta esclusiva. Vai sul sito di Sky e abbonati prima che scada il termine. Perché non unire l'intrattenimento di qualità con il piacere di un buon caffè? Clicca sul pulsante qui sotto e attiva l'offerta.

