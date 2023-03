Con SiteGround installare WordPress è facile e senza costi extra

WordPress è il Content Management System più diffuso al mondo e, secondo alcune stime, è il "motore" che regge il 40% di tutti i siti attualmente online.

Grazie a migliaia e migliaia di plugin e temi grafici, sia gratuiti che a pagamento, ha conquistato il cuore di migliaia di webmaster in tutto il mondo. Nonostante ciò, almeno fino a qualche anno fa, l'installazione di tale sistema era tutt'altro che semplice.

Era infatti necessario preparare alcuni file di configurazione, compilando gli stessi manualmente con delle istruzioni specifiche. Il tutto, in molti casi, richiedeva più tentativi per ottenere un'installazione perfetta.

Al giorno d'oggi, per fortuna tutto è cambiato: provider come SiteGround, infatti, offrono un'installazione gratuita e facilitata del CMS in questione, oltre ad aggiornamenti automatici e un supporto specifico in caso di problemi.

Installare WordPress senza stress? Ecco il provider più adatto

SiteGround offre l'ambiente di sviluppo ideale per WordPress, anche grazie all'integrazione del site builder Weebly, considerato tra i più semplici ed efficaci sul mercato.

La possibilità di trasferire siti Web già presenti su altri hosting, così come la migrazione delle caselle di posta elettronica, rendono tale piattaforma ideale anche per chi ha già un sito funzionante, ma vuole effettuare un upgrade verso un provider performante e sicuro.

Lato sicurezza poi, SiteGround non teme il confronto con la concorrenza. Si parla di SSL gratuito, backup giornalieri e tutte le migliori soluzioni possibili in ottica sicurezza.

Il tutto per soluzioni su misura, tanto per il blog amatoriale quanto per l'eCommerce con un fatturato da migliaia e migliaia di euro all'anno.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie alle attuali promozioni, SiteGround oltre che efficiente è anche conveniente.

Si parla di sconti che, in molti casi, possono raggiungere l'84% rispetto al prezzo di listino. L'opportunità giusta per immergersi nel mondo di WordPress con hosting a partire da soli 1,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.