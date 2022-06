Con SelfyConto in regalo un buono Amazon da 100€

SelfyConto è un servizio legato a Banca Mediolanum che permette l'apertura e la gestione di un conto corrente online.

Rispetto alle tante proposte in ottica banche online però, questa piattaforma offre alcuni vantaggi non indifferenti. Si spazia dal canone di tenuta conto zero fino ai 30 anni alla carta di debito gratuita, fino ai prelievi ATM a costo zero in area Euro.

Una serie di vantaggi che rendono questo conto una soluzione interessante per chi ama la tecnologia ma non vuole rinunciare a una banca solida e sicura.

Come se ciò non bastasse, ad accompagnare il lancio di SelfyConto vi è un regalo inaspettato: al momento della sottoscrizione del contratto infatti, è possibile ottenere gratuitamente un buono Amazon da 100 euro.

Come ottenere il buono Amazon da 100 euro grazie a SelfyConto

La promozione legata a questa piattaforma è attiva dal 13/06/2022 al 13/07/2022 e permette, agli iscritti in questo periodo, di ricevere il premio in caso di determinate operazioni e comportamenti.

Per sbloccare il bonus, ad esempio, è necessario ottenere un accredito su conto corrente degli emolumenti/pensione secondo le modalità previste da Banca Mediolanum. Il alternativa è possibile effettuare un addebito sul conto di almeno due utenze (entrambe le utenze devono produrre almeno un addebito nei 3 mesi) più almeno una delle seguenti operazione e/o azioni:

risultare titolare di un mutuo ;

; risultare titolare di un fido ;

; ottenere addebiti dovuti all’utilizzo della carta di credito e/o di debito per più di 3.000 euro ;

; aver richiesto e ottenuto l’emissione della carta di credito Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige.

Al verificarsi delle suddette condizioni, sarà dunque possibile sbloccare un buono dal valore di 100 euro spendibile sul sito Amazon.it. Tenendo presente che SelfyConto è gratuito per il primo anno e che l' iscrizione è rapida e gratuita, si tratta di un'opportunità che è davvero difficile lasciarsi scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.