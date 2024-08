Con SelfyConto puoi avere un nuovo dispositivo Apple, ecco come

Banca Mediolanum offre prodotti tecnologici a chi apre il conto SelfyConto. Parliamo di un nuovo dispositivo Apple, a scelta tra l’Apple Watch SE, l’iPad di decima generazione o l’iPhone 15.

SelfyConto è un conto online che ha il fascino tipico dell’era digitale e il vantaggio di non avere un canone fino ai 30 anni (il primo anno è gratuito per tutti). Aprendo il conto entro il 30 agosto e invitando da due a sei amici a fare lo stesso, puoi ottenere uno dei tre gioielli tecnologici.

Nuovo dispositivo Apple disponibile con SelfyConto

Il meccanismo è semplice e trasparente: inviti due amici ad aprire il conto SelfyConto e ottieni l’Apple Watch SE. Con quattro amici, invece, il premio si alza e ti porti a casa un bel iPad 10. Se, invece, arrivi a 6 amici, ti si spalancheranno le porte per l’iPhone 15.

I tuoi amici, a loro volta, dovranno aprire il loro conto corrente online SelfyConto, accreditare lo stipendio (o la pensione) e spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro.

Oltre ai questi gadget tecnologici, SelfyConto ha altri punti di forza che fanno venire voglia di aprire il conto a occhi chiusi. Zero canone fino ai 30 anni, prelievi gratuiti in area Euro e la carta di debito gratuita il primo anno. Le principali operazioni bancarie sono pure gratuite, come gli addebiti delle utenze, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Anche i bonifici SEPA online sono gratuiti.

SelfyConto mette sul tavolo un tris di carte perfetto per ogni esigenza: la carta di debito appartenente al circuito Mastercard, la Mediolanum Credit Card (personalizzabile a piacere) e la Mediolanum Prepaid Card (una delle migliori carte prepagate in circolazione).

Per partecipare alla straordinaria iniziativa e ottenere il tuo nuovo dispositivo Apple, vai alla pagina ufficiale di SelfyConto tramite il bottone qui sotto e apri il tuo account. Non solo diventerai padrone di un conto versatile e ricco di vantaggi, ma avrai anche in tasca un esclusivo gadget tecnologico.

