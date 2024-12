Con SelfyConto paghi e prelevi in Europa senza costi aggiuntivi

Se sei una persona che viaggia spesso, per lavoro o per piacere, saprai quanto è importante avere con sé una carta di credito o debito che riduca al minimo le spese di prelievo e commissioni estere. E se ti dicessimo che esiste un conto che AZZERA completamente questi costi? Parliamo di SelfyConto, il conto 100% digitale di Mediolanum dai numerosi vantaggi, tra cui spicca l'assenza di commissioni relative ai prelievi in Europa. Ecco come attivare il tuo conto in pochissimi minuti, grazie allo SPID.

Canone gratuito e costi azzerati in Europa

SelfyConto adotta un approccio digitale pensato per chi cerca una soluzione conveniente e pratica. Questi i vantaggi principali dell'aprire un conto:

Canone di tenuta conto AZZERATO . È gratuito per tutti per il primo anno e fino ai 30 anni ; in alternativa, puoi azzerarlo fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio sul conto o spendendo almeno 500 euro al mese;

. È gratuito per tutti per il primo anno e ; in alternativa, puoi azzerarlo fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio sul conto o spendendo almeno 500 euro al mese; Bonifici SEPA gratuiti , sia ordinari che istantanei. Sono inclusi senza costi alle stesse condizioni del canone: per il primo anno, fino ai 30 anni e per chi sceglie di accreditare lo stipendio/spende 500 euro al mese;

, sia ordinari che istantanei. Sono inclusi senza costi alle stesse condizioni del canone: per il primo anno, fino ai 30 anni e per chi sceglie di accreditare lo stipendio/spende 500 euro al mese; Carta di debito senza costi di canone per il primo anno e per chi apre il conto entro il 30 giugno 2025;

di canone per il primo anno e per chi apre il conto entro il 30 giugno 2025; Prelievi senza spese in area Euro: la carta di debito consente di prelevare contante ovunque in Europa senza commissioni.

SelfyConto non si limita a offrire vantaggi economici. Accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese non solo ti garantirà canone e bonifici gratuiti, ma anche un Buono Regalo Amazon.it da 100 euro. Inoltre, chi utilizza il codice SELFY2024 in apertura del conto entro il 22 dicembre, partecipa all'estrazione settimanale di un Samsung Galaxy Z Flip6.

Con l’app Mediolanum, gestire il proprio conto è semplice e veloce. Tutte le operazioni bancarie, dall’accredito delle utenze ai bonifici istantanei, sono a portata di clic. Puoi aprire il tuo conto SelfyConto in pochissimi minuti e direttamente online, con uno smartphone. E per identificarti basta il tuo SPID.

