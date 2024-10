Con SelfyConto hai rendimento 5% annuo e svincolo libero

Con Banca Mediolanum guadagni il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Come? Innanzitutto, è necessario aprire SelfyConto entro il 31 ottobre, con deposito a 6 mesi entro il 30 novembre. Se ti svincoli prima non c'è nessun problema: con SelfyConto puoi farlo quando vuoi, senza perdere gli interessi maturanti nel frattempo.

In più, hai canone zero per tutto il primo anno d'apertura e/o fino al compimento dei 30 anni. Anche le commissioni sono a zero per tutti i prelievi nei Paesi UE e non ci sono costi aggiuntivi per l'Internet Banking. Ma i vantaggi sono ancora tantissimi: per scoprirli tutti, visita la pagina ufficiale dell'offerta di Banca Mediolanum.

SelfyConto: per te il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi con Banca Mediolanum

In primis, per accedere alla nuova iniziativa di Banca Mediolanum è necessario essere nuovi clienti di SelfyConto. Dopodiché, per sfruttare tutti i vantaggi dell'offerta, si dovrà procedere con l'apertura del conto entro il 31 ottobre, costituendo un nuovo deposito della durata minima di 6 mesi entro il 30 novembre. L'ultimo passaggio è l'accredito dello stipendio entro i 7 giorni che precedono la scadenza del deposito stesso.

Se non si dovesse effettuare quest'ultima operazione, Banca Mediolanum passerà al tasso annuo dello 0,05% invece di quello previsto dalla promozione, cioè del 5%. Mentre l'importo minimo che si può vincolare è di 100 € (il massimo è 500.000 €).

Vogliamo parlare degli altri vantaggi di SelfyConto, invece? Avrai carta di debito e il canone di tenuta del conto gratis per tutto il primo anno (o fino ai 30 anni d'età), prelievi gratuiti in tutta l'area Euro e molto altro ancora.

All'atto pratico, la prima cosa da fare è aprire un nuovo conto corrente online con Banca Mediolanum, preparando documento d'identità in corso di validità e codice fiscale. Servirà anche il proprio smartphone e un indirizzo email valido per completare l'operazione e, soprattutto, per l'identificazione. Quest'ultima si potrà fare tramite SPID, bonifico bancario o webcam.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.