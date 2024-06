Con SelfyConto hai in regalo un iPhone 15 invitando 6 amici

SelfyConto è una soluzione pratica e conveniente per chi desidera gestire il proprio denaro in modo efficiente. Con operazioni bancarie gratuite, un'ampia scelta di carte e la possibilità di gestire tutto tramite un'app intuitiva.

Inoltre, con l'offerta attuale puoi ricevere ricevere prodotti Apple in regalo invitando i tuoi amici. Puoi ottenere un Apple Watch portando due amici, un iPad 10 portando quattro amici e un iPhone 15 portando sei amici.

Canone gratuito e vantaggi

Per i nuovi clienti, il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno. Se hai meno di 30 anni, non pagherai il canone fino al compimento dei 30 anni. Successivamente il canone diventa di 3,75€ al mese azzerabile in via promozionale.

Operazioni bancarie gratuite

SelfyConto offre numerose operazioni bancarie gratuite, rendendo la gestione delle tue finanze quotidiane più semplice. Puoi effettuare bonifici online, pagare le utenze e gestire pagamenti come F23, F24, MAV e RAV senza alcun costo aggiuntivo. Anche le ricariche telefoniche sono gratuite, permettendoti di mantenere il controllo delle tue spese senza preoccupazioni.

Carte e pagamenti

Il conto include una carta di debito gratuita, realizzata in PVC 100% riciclato, che è subito disponibile in formato digitale. Inoltre, puoi scegliere tra diverse carte di credito e prepagate, personalizzabili secondo le tue preferenze. Queste carte offrono flessibilità e sicurezza per i tuoi acquisti, sia online che in tutto il mondo.

SelfyConto supporta anche i pagamenti contactless con Apple Pay, Google Pay e altri servizi di pagamento mobile, rendendo le transazioni rapide e sicure direttamente dal tuo smartphone o smartwatch.

Servizi aggiuntivi

Oltre ai servizi bancari di base, SelfyConto offre opzioni aggiuntive come Selfy PayTime per rateizzare le spese, SelfyCare per polizze assicurative personalizzate, SelfyShop per acquisti a tasso zero e SelfyCredit Instant per ottenere prestiti personali in tempo reale.

Per conoscere l'offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.