Con SelfyConto hai canone a costo zero e assicurazione viaggio inclusa

Durante la tua prossima vacanza non lasciare nulla al caso e viaggia con la serenità di avere tutto sotto controllo, grazie a SelfyCare Travel, l'assicurazione di viaggio proposta da SelfyConto di Banca Mediolanum che ti offre una copertura completa dai rischi che possono insorgere durante il tuo viaggio, sia in Italia che all'estero.

Se hai meno di trent'anni, per te SelfyConto è a canone zero: il conto unisce tutti i vantaggi di un Istituto Bancario tradizionale con le più recenti tecnologie di home banking. Inoltre, registrandoti a SelfyConto e invitando i tuoi amici, potrai ricevere premi tech marchiati Samsung.

SelfyCare Travel: sicurezza in viaggio

Viaggiare è un'esperienza meravigliosa, ma la prudenza non è mai troppa, soprattutto quando si superano i confini nazionali. SelfyCare Travel è la polizza di viaggio ideale per chi desidera avere la massima protezione durante i viaggi, sia per motivi turistici, di studio o di affari. Con questa polizza, potrai viaggiare in tutto il mondo senza alcun limite geografico, con la certezza di essere sempre tutelato in caso di imprevisti.

Se sei alla ricerca di una copertura completa e dettagliata, la formula Top è perfetta per te. Oltre all'assistenza in viaggio, copertura spese mediche e assicurazione bagaglio, la Formula Top include servizi extra come l'assicurazione per ritardata partenza, perdita del volo/nave, interruzione e annullamento viaggio.

Se desideri una copertura base ma comunque eccellente, la formula Smart è ciò che fa per te. Pur offrendo meno servizi rispetto alla Formula Top, questa opzione ti garantisce una protezione essenziale contro i rischi che possono insorgere durante il viaggio. Assistenza in viaggio, copertura spese mediche, assicurazione bagaglio e rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza sono solo alcune delle coperture offerte da questa formula.

Scegli SelfyConto, il primo anno è gratuito

Per poter sottoscrivere SelfyCare Travel, devi essere titolare di un conto corrente SelfyConto presso Banca Mediolanum. Per il primo anno il canone di tenuta conto è gratuito, mentre se hai meno di trent'anni resterà azzerato fino al compimento del trentesimo anno di età. SelfyConto include anche una carta di debito a costo zero, realizzata al 100% in PVC riciclato. Tra le operazioni disponibili, segnaliamo prelievi in area Euro, bonifici, addebiti, utenze, F23 e F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche completamente gratuiti.

In più, per un periodo di tempo limitato, invitando i suoi amici a iscriverti potrai ottenere premi tecnologici Samsung: tra questi Galaxy Tab A8 WiFi 64G, Galaxy A34 5G 256GB, Galaxy Book3 15" i7 16GB e Galaxy S23 Ultra 256GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.