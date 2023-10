Con Satispay paghi da smartphone anche senza NFC

Satispay è un'alternativa innovativa e conveniente ai tradizionali servizi di pagamento. Questa applicazione gratuita, disponibile anche per Android, che promette di semplificare la tua vita finanziaria. Come?

Il cuore di Satispay è un sistema di pagamento basato su codici QR, che elimina la necessità di portare con sé una carta di credito o un dispositivo NFC. Basta uno smartphone Android per effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro presso i negozi convenzionati.

Gli altri vantaggi di Satispay

Satispay non si ferma ai pagamenti in negozio, ma offre anche la possibilità di trasferire denaro ad altri utenti con facilità. Che si tratti di dividere il conto di cena con gli amici o di inviare un regalo di compleanno, Satispay rende le transazioni tra amici e familiari semplicissime e immediate.

Puoi utilizzare l'app anche per pagare bollettini MAV/RAV, pagoPA e Bollo auto e moto, rendendo le tue scadenze finanziarie meno stressanti e più convenienti. Con Satispay, hai un'ampia gamma di opzioni di pagamento letteralmente a portata di mano.

Se sei un amante dei vantaggi, Satispay non ti deluderà. Oltre a semplificare i pagamenti, offre anche un cashback automatico. Basta effettuare acquisti presso uno dei numerosi negozi convenzionati in Italia, e riceverai un rimborso immediato, che puoi utilizzare per futuri acquisti o risparmi.

Satispay ha già conquistato quasi 4 milioni di utenti grazie alla sua semplicità e sicurezza. La registrazione è semplice e veloce e richiede solo un documento d'identità, l'IBAN del tuo conto corrente e il tuo codice fiscale. Con Satispay, il tuo denaro è custodito in modo sicuro in un conto segregato, garantendo la tua tranquillità.

