Con Saily viaggi con Internet sempre a disposizione e senza roaming

Con Saily, rimanere online quando sei all'estero diventa facile e conveniente. Questo servizio di eSIM internazionale ti permette di navigare in rete in oltre 150 Paesi senza dover sostituire la tua SIM tradizionale e soprattutto senza incorrere nei costi esorbitanti del roaming.

Oltretutto in questo momento Saily ha lanciato un programma di sconti interessante: al primo acquisto sul sito ufficiale, utilizzando il codice TRYSAILY, si ottiene il 5% di sconto. E non è finita qui, perché ad ogni acquisto si ottiene un ulteriore 5% di cashback. Detto questo, vediamo nel dettaglio il funzionamento di questo strumento.

Saily è l'eSIM ideale per i viaggi extra UE

Dal sito ufficiale di Saily puoi acquistare in pochi secondi il pacchetto più adatto al tuo itinerario: si parte da soluzioni base da 1 GB validi per una settimana, fino ad arrivare a piani più consistenti da 100 GB utilizzabili per sei mesi. Basta scaricare l'app, installare la eSIM e al tuo arrivo all'estero sei subito connesso, senza bisogno di schede fisiche.

Laddove non è previsto il roaming gratuito, Saily diventa una risorsa indispensabile. Oltre a scegliere pacchetti su misura per singoli Paesi, è possibile optare anche per piani regionali o globali, espandendo la copertura quando ne hai bisogno. L'app invia notifiche automatiche quando superi l'80% del traffico disponibile, così hai sempre sotto controllo consumi e spese.

Con Saily sai sempre quanto spendi e puoi contare su internet veloce e sicuro ovunque tu vada. Ti basta scaricare l'app, attivare la tua eSIM e partire con la certezza di restare connesso in ogni momento.

