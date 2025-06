Con Saily resti connesso in 190 Paesi: addio costi di roaming con le super promo

Se per te viaggiare è più di un semplice spostamento, allora Saily è il compagno che fa al caso tuo. Basta con lo stress di dover trovare una SIM locale o dover fare i conti con costi di roaming da brivido: con Saily puoi avere la libertà di connetterti ovunque, come un vero globetrotter.

Saily è il servizio di eSIM internazionali supportato da NordVPN, pensato per chi non si ferma mai e ama esplorare ogni angolo del mondo. In più di 190 Paesi, la tua connessione è a portata di un tap: attiva la tua eSIM in pochi secondi, senza più dover armeggiare con adattatori o sportelli degli operatori locali.

L’eSIM perfetta per il viaggiatore moderno

Saily è una eSIM digitale che già si trova nel tuo smartphone. Ti basta scaricare l’app, scegliere la tua meta e il gioco è fatto: niente più SIM fisiche smarrite, danneggiate o non compatibili con il tuo telefono. Puoi anche tenere più profili attivi (quello di casa e quello per l’estero), passando dall’uno all’altro con un tocco. Saily non è solo un modo smart di restare connesso: è un alleato per la tua sicurezza. Le sue funzionalità avanzate bloccano i siti dannosi e le pubblicità invasive, così puoi navigare più velocemente e senza fastidi. E se hai bisogno di aiuto durante le tue avventure, il servizio clienti è sempre attivo, 24 ore su 24.

Che tu stia lavorando in un caffè di Lisbona, chattando con gli amici da un treno giapponese o aggiornando il tuo blog di viaggi dall’altra parte del mondo, Saily è lì con te. Ti basta un clic per scaricare il piano dati del Paese in cui ti trovi: la eSIM si configura in automatico, senza sforzi o complicazioni. Prova Saily e scopri quanto è semplice sentirsi sempre a casa… ovunque tu sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.