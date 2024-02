Con Ring Intercom il tuo citofono diventa smart: ora SCONTO del 40%

Hai un citofono su cui non puoi intervenire per fare modifiche? Nessun problema. Oggi puoi farlo comunque diventare smart con una spesa ridicola. Vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello Ring Intercom a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro.

Ebbene sì, se fai presto adesso puoi avvalerti di uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 40 euro sul totale. Una promozione coi fiocchi da non perdere. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 12 euro al mese per 5 mesi senza interessi, solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Ring Intercom è la soluzione più semplice ed economica

Sicuramente se non vuoi spendere un patrimonio questa è la soluzione migliore. Anche perché è semplicissimo da installare e non c'è bisogno che chiami un tecnico. Per ci la spesa che fai è solo quella dell'acquisto.

Con questo dispositivo puoi parlare con chi suona al tuo campanello rispondendo dal tuo smartphone anche quando non sei a casa. Ed è anche compatibile con Alexa. Inoltre puoi impostare l'apertura della porta a orari stabiliti per far entrare parenti e amici anche senza chiave.

Questo è davvero un acquisto da fare subito, senza pensarci due volte. Quindi dirigiti adesso su Amazon e acquista il tuo Ring Intercom a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

