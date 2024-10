Con Revolut puoi richiedere un prestito fino a 50.000 euro: come funziona?

Revolut ha aggiunto una nuova funzione molto interessante per i suoi clienti. Direttamente dall'app, infatti, puoi adesso richiedere un prestito con un importo fino a 50.000 euro. Il tutto avviene attraverso un processo semplice e intuitivo gestibile dallo smartphone.

Come richiedere un prestito con Revolut

Per richiedere un prestito tramite l'app Revolut bisogna seguire un piccolo procedimento semplice e veloce:

Apri l'app Revolut Dalla schermata principale tocca la voce "Conti" sotto la sezione saldo Seleziona "Aggiungi nuovo" e poi "Prestito personale" Compila il modulo con le informazioni richieste e attendi

L'evasione della richiesta avviene in pochi minuti e sei libero di utilizzare i fondi che hai richiesto nel modo che preferisci.

A quel punto puoi decidere come restituire la somma: diluire le rate fino a 84 mesi con TAEG a partire dal 6,89%, estinguere il debito in anticipo, cambiare il giorno di riscossione delle rate e così via.

Un nuovo servizio che si inserisce tra gli altri già offerti da Revolut per una gestione completamente digitale, semplice e veloce delle proprie finanze online. Se non hai un conto puoi aprirlo adesso per scoprire subito tutti i vantaggi a te riservati.





