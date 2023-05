Con Revolut passi dall'euro a oltre 30 valute con un solo clic

Chi viaggia molto, per svago o per lavoro, deve spesso avere a che fare con valute diverse dall'euro.

In questo senso, va fatta grande attenzione: non tutti i conti online e le carte prepagate, infatti, sono molto trasparenti in tal senso. Costi nascosti, commissioni e quant'altro, possono rendere la conversione un vero e proprio salasso.

Tutto ciò, se si cambia valuta o si invia denaro all'estero con una certa frequenza, può diventare del tutto insostenibile.

Risulta dunque molto importante individuare un servizio che permette di ottenere le migliori condizioni possibili e, sotto questo punto di vista, Revolut è senza ombra di dubbio alquanto interessante.

Con Revolut Premium gestisci al meglio i tuoi viaggi all'estero

Con Revolut Premium è possibile passare da una valuta all'altra senza costi nascosti. Stiamo parlando di un servizio che supporta 30 diverse valute, dal dollaro statunitense alla sterlina britannica il tutto con un semplice clic (o il tocco sul display dello smartphone).

Revolut Premium permette anche di creare account specifici per una singola valuta, con prezzi ottimi in ottica conversione e operazioni varie. Tale piattaforma però, offre anche tanti altri vantaggi per chiunque si trovi spesso fuori dall'Italia.

La possibilità di prenotare, direttamente tramite app, stanze d'hotel, B&B o residence, appare un altro evidente vantaggio. L'accettazione a qualunque latitudine della carta prepagata, abbinata al cashback (che può raggiungere fino al 10%) risultano altri vantaggi.

Il tutto si va ad aggiungere ai servizi standard di Revolut, come l'aggregazione di più conti online, la possibilità di investire in oro e argento e tante altre condizioni vantaggiose.

Infine, va ricordato come è possibile provare con mano tutte le potenzialità di Revolut Premium per 3 mesi senza alcun tipo di spesa.

Una soluzione che, senza ombra di dubbio, può rendere i viaggi all'estero molto meno stressanti e più piacevoli per qualunque tipo di persona.

