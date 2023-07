Con Revolut parti in vacanza senza pensieri (e con 3 mesi di Premium gratis)

Sei alla ricerca di una carta multivaluta? Hai bisogno di un'assicurazione di viaggio? Vuoi risparmiare sulla prenotazione del tuo prossimo hotel? Revolut ti consente di ottenere tutto questo. E altro.

Merito del piano Premium, il cui costo è di 7,99 euro al mese. Oggi però non paghi nulla, grazie alla promozione messa in campo da Revolut: 3 mesi gratis di Premium per tutti coloro che apriranno un nuovo conto collegandosi a questa pagina.

I vantaggi di Revolut Premium in vacanza

Ti ricordi quanto nell'introduzione abbiamo parlato di carta multivaluta? Ebbene, col piano Premium di Revolut puoi spendere, inviare e cambiare denaro in maniera illimitata in oltre 29 valute senza commissioni e a ottimi tassi di cambio.

Direttamente dall'app Revolut hai inoltre modo di organizzare il viaggio dei tuoi sogni senza costi di prenotazione, a tariffe esclusive e con il 5% di cashback istantaneo. Tutto quello che devi fare è recarti nella sezione Soggiorni dell'app e scegliere una delle tante strutture convenzionate con Revolut.

Vuoi ancora di più? La tua prossima destinazione si trova fuori dai radar del Vecchio Continente? In qualità di cliente Premium benefici di una copertura medica e dentistica d'emergenza valida in tutto il mondo. Non solo, perché ottieni anche un'assicurazione sui voli in ritardo e sul bagaglio.

Collegati a questa pagina del sito ufficiale Revolut e registra un nuovo account per ottenere 3 mesi gratis di Revolut Premium e partire in vacanza senza stress.

