Con Revolut, il ForEx è a portata di mano: oltre 30 valute

Tra le tante funzionalità di Revolut Premium, impossibile non nominare l'aspetto legato a cambio valuta, ForEx e invio di denaro in tutto il mondo in pochi clic. Non a caso, è considerato un vero e proprio conto "globale", ma che gode al tempo stesso di tutti i servizi di un Istituto Bancario tradizionale - come prelievi, bonifici e commissioni.

Sapevi che puoi ottenere Revolut Premium gratis per tre mesi? Tutto ciò che devi fare è collegarti alla pagina della promozione, inserire il tuo numero di telefono, iscriverti gratuitamente e riscattare il tuo upgrade Premium gratuito.

Con Revolut hai tutto a portata di mano

Tra i vantaggi di Revolut, segnaliamo la possibilità di cambiare valuta senza commissioni nascoste, oltre alla presenza di strumenti in grado di aiutarti a gestire i cambi di valuta in qualsiasi momento e con prezzi sempre trasparenti. Potrai, infatti, detenere e inviare denaro in oltre 30 valute: ti basterà creare un conto per la valuta da te scelta e sarà disponibile in pochi secondi.

Con Revolut potrai anche seguire il mercato ForEx in tempo reale. Abbreviazione di "Foreign Exchange", è il mercato finanziario globale in cui le valute vengono scambiate tra loro. In poche parole, si tratta di quel mercato in cui i trade comprano e vendono valute con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per questo conoscerne l'andamento in tempo reale è fondamentale.

Resterai quindi sempre al corrente con tutte le tue valute estere regolari, all'interno di un unico posto. E sarai tra i primi a sapere quando vengono raggiunti i prezzi migliori.

Perché scegliere Revolut Premium?

Scegliere Revolut Premium non è solo una scelta intelligente, ma è anche la scelta migliore che puoi fare per risparmiare denaro e semplificare la gestione delle tue finanze quotidiane e di viaggio. Avrai infatti a disposizione un'ampia gamma di vantaggi che ti permetteranno di effettuare e ricevere pagamenti in modo facile e veloce, senza dover preoccuparti delle commissioni internazionali. Inoltre, potrai dividere le spese con i tuoi amici e familiari in oltre 200 paesi in tutto il mondo. Potrai anche prelevare fino a 400 euro al mese senza alcuna commissione da qualsiasi bancomat a livello internazionale e usufruire di pagamenti nazionali e all'interno dell'Area SEPA gratuiti, così come di bonifici immediati verso altri utenti Revolut.

Ma le vantaggi non finiscono qui. Con Revolut Premium, potrai viaggiare ovunque senza problemi, cambiare e inviare somme illimitate di denaro in oltre 29 valute a ottimi tassi di cambio e senza alcuna commissione. Inoltre, grazie alla partnership con la piattaforma "Soggiorni", potrai ottenere fino al 10% di cashback istantaneo quando prenoti il tuo prossimo viaggio.

Altri vantaggi esclusivi riservati ai titolari di Revolut Premium includono: accesso alle lounge aeroportuali, copertura medica e dentistica d'emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio. In caso di danneggiamento o furto degli articoli acquistati, potrai contare sulla copertura per gli acquisti che ti rimborserà fino a 2.500 euro l'anno. E non dimenticare che con Revolut Premium, potrai anche ricevere un rimborso per i biglietti di eventi a cui non hai potuto partecipare, fino a 1.000 euro.

In breve, Revolut Premium ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire le tue finanze in modo efficiente e per goderti al massimo i tuoi viaggi, senza alcuna preoccupazione. Scegli Revolut Premium e comincia a risparmiare denaro e a viaggiare in modo intelligente: grazie alla promozione in corso, i primi tre mesi sono completamente gratuiti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.