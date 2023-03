Con questo trucco salvi tutte le foto da Facebook in un clic

Non c'è dubbio che Facebook, nel corso degli anni, sia diventato un importante scrigno dei nostri ricordi: ogni post, ogni foto, ogni video rappresenta una testimonianza preziosa della nostra vita online. Ma cosa succede se decidi di cancellare il tuo profilo o se vuoi semplicemente conservare queste memorie sul tuo PC? Non preoccuparti, perché esiste un trucco che ti permette di scaricare facilmente i tuoi contenuti dal social blu con un semplice clic.

Parliamo di pCloud, una delle principali piattaforme di cloud storage del settore. Oltre alle sue già numerose funzionalità, infatti, pCloud offre anche un eccezionale servizio di backup per tutte le tue foto e video di Facebook. Non solo è semplicissimo da usare, ma è anche un modo per proteggere i tuoi ricordi in modo sicuro e affidabile. A un prezzo davvero vantaggioso: basti pensare che per utilizzare pCloud non hai bisogno di alcun abbonamento, perché una volta acquistato lo spazio questo sarà tuo per sempre. I prezzi partono da 199 euro per il piano da 500 GB, mentre quello da 2 TB è in offerta a 399 euro.

Come utilizzare pCloud per salvare le foto di Facebook

Per utilizzare il servizio di backup di pCloud, tutto ciò di cui hai bisogno è un account gratuito o a pagamento: puoi registrarti qui. Una volta effettuato l'accesso, vai alla tua bacheca personale e seleziona "Backup", poi "Third-party". Qui, tra i vari servizi disponibili, troverai anche Facebook. Basta cliccare sullo switch di attivazione e confermare il collegamento tra i due account. In pochi minuti, tutte le tue foto e video saranno archiviati in modo sicuro su pCloud, da cui potranno essere successivamente scaricati.

Il provider sincronizza automaticamente i dati - protetti da crittografia 256-bit AES - tra tutti i dispositivi connessi, rendendoli sempre accessibili e visualizzabili istantaneamente da qualsiasi device, sia esso un PC o uno smartphone. E così anche fotografie e video di Facebook, che una volta caricate sul cloud saranno sempre al sicuro da qualsiasi rischio. In più, pCloud esegue automaticamente il backup delle tue fotografie sul social blu ogni sette giorni, garantendo sicurezza anche a tutti i nuovi contenuti senza che sia necessario caricarli manualmente.

Hai mai pensato di avere uno spazio cloud tutto tuo, senza dover preoccuparti di pagare una somma mensile o annuale? pCloud offre una soluzione perfetta per le tue esigenze, con un piano a vita che ti permette di avere un accesso illimitato a tutti i tuoi file preferiti. E non solo: una volta acquistato il piano più adatto a te, potrai farne ciò che vuoi senza dover preoccuparti di ulteriori costi nascosti.

Anche il prezzo (una tantum) è davvero vantaggioso: il piano Premium da 500 GB di spazio è disponibile in offerta a soli 199 euro, mentre il piano Premium Plus da ben 2 TB di spazio costa solo 399 euro. Esiste un terzo piano, da 10 TB, adatto per chi ha tanti file da conservare: in questo caso il costo è di 1.190 euro. Conserva tutti i tuoi ricordi digitali più importanti grazie a pCloud: uno tra i pochissimi provider senza abbonamento e che offre un comodo servizio di backup automatico da piattaforme di terze parti.

