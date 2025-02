Con questo tool non dimentichi più le password e risparmi tempo utile

Immagina di avere un'app che riempia i moduli di contatto al posto tuo con un clic. E immagina di non dover più perdere ogni volta tempo nel dover recuperare una password dimenticata.

È quanto ti permette di fare un password manager, uno strumento avanzato che gestisce le password al nostro posto, le conserva in un luogo sicuro e ne genera sempre di nuove a prova di hacker. Uno dei gestori di password migliori in tal senso è NordPass, per via di alcune caratteristiche chiave che lo differenziano dagli altri tool simili: grazie all'offerta in corso, il piano Premium è disponibile al prezzo scontato di 1,29 euro per due anni, con in più tre mesi extra in regalo.

Perché hai bisogno di un password manager

Ipotizziamo che hai due account social (Facebook e Instagram), tre account e-mail (Gmail, Outlook e Libero) e una ventina di profili diversi per accedere ad Amazon, alla tua banca, ai fornitori di luce e gas, più altri servizi/prodotti vari. In una situazione simile, può capitare almeno una volta alla settimana che ci si dimentichi di una password: è normale, rientra nella casistica generale.

Se ciò capita da più tempo, con ogni volta che devi stare lì a fare il recupero delle credenziali e perdere così tempo prezioso per te, ecco che potrebbe esserci la tentazione di prendere una scorciatoia molto pericolosa: usare la stessa password per tutti gli account, per giunta facile da ricordare. Abbiamo indovinato? In caso di risposta affermativa, devi sapere che stai di fatto tenendo la porta spalancata ai cybercriminali, con tutte le conseguenze che puoi immaginare.

Esiste invece una soluzione semplice e oltremodo più sicura ed efficace: l'utilizzo di un password manager. Con uno strumento di questo tipo non solo non dimenticherai più le credenziali di accesso, ma avrai la certezza che siano conservate al sicuro e abbiano un livello di difficoltà tale da essere a prova di hacker.

Da anni NordPass è il gestore di password di riferimento in Italia e all'estero: memorizzazione di un numero illimitato di password, utilizzo di una crittografia avanzata, sincronizzazione automatica delle password su tutti i propri dispositivi e funzionalità di sicurezza avanzate tra cui il monitoraggio del web per trovare eventuali fughe di dati. Scopri l'ultima offerta sul piano Premium di NordPass.

