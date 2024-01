Con questo SCONTO il Samsung Galaxy A14 è un vero BEST BUY

Samsung è un'azienda leader in ogni settore in cui opera, soprattutto in quello degli smartphone con la sua linea Galaxy e oggi, su eBay, il suo A14 viene messo in sconto del 22% per un costo finale d'acquisto di 147,90€.

Scontatissimo il Samsung Galaxy A14 su eBay

Il Galaxy A14 offre un'esperienza di visualizzazione eccezionale grazie al suo display Infinity-V. Con una dimensione di 6,6 pollici e tecnologia FHD+, i contenuti sono sempre resi in alta definizione per garantire una chiarezza sorprendente. Questo display, con risoluzione 1080 x 2408, ti permette di lavorare ai tuoi progetti con estrema precisione e dettaglio. Per quanto riguarda la fotocamera, il Galaxy A14 è dotato di un sofisticato sistema multicamera. La fotocamera principale da 50 MP consente di catturare scatti e riprese perfetti. Questo ti permette di immortalare i momenti più importanti con una qualità straordinaria. Inoltre, la batteria da 5.000 mAh del Galaxy A14 ti offre una lunga durata, permettendoti di gestire il tuo lavoro senza preoccupazioni. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il Galaxy A14 vanta una memoria interna (ROM) di 128 GB, espandibile fino a 1.000 GB tramite scheda MicroSD. Questo ti offre ampio spazio di archiviazione per memorizzare tutti i tuoi file, foto, video e app preferite senza problemi di spazio. Inoltre, il Galaxy A14 supporta dual SIM, consentendoti di gestire due numeri di telefono contemporaneamente. La confezione include il telefono, l'estrattore SIM, il cavo dati e le istruzioni, offrendoti tutto il necessario per iniziare a utilizzare il dispositivo immediatamente. SAMSUNG GALAXY A14 4G DUAL SIM SM-A145R DS 128GB RAM 4GB BLACK ITALIA NO BRAND 147.9 € 189.9€ 22% Vedi l'offerta Su eBay, oggi, è possibile acquistare il Samsung Galaxy A14 in offerta con sconto del 22% per un prezzo finale d'acquisto di 147,90€. Approfittane subito!

