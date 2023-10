Con questo SCONTO il PREZZO del monitor HP è davvero SHOCK

Il monitor HP 22ve offre un'esperienza visiva straordinaria con il suo schermo da 21,5 pollici e una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate. Con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, questo monitor HP è perfetto per l'uso domestico, che sia per il lavoro o l'intrattenimento. Caratterizzato da un pannello VA, questo display assicura una resa dei colori vivida e un contrasto impressionante di 3000:1. Il volume colore del 75% NTSC contribuisce a un'immagine ricca e realistica. Un aspetto notevole di questo monitor è la sua versatilità. Puoi inclinare il display in avanti di 5 gradi o all'indietro di 23 gradi per adattarlo alle tue preferenze.

Il design elegante presenta cornici sottili su 3 lati e una base verticale bilanciata che lo rende stabile su qualsiasi superficie. Per quanto riguarda la connettività, il monitor HP 22ve offre molteplici opzioni, tra cui un'uscita HDMI 1.4 e una porta VGA standard, consentendo il collegamento simultaneo di diversi dispositivi. Nella confezione, troverai il monitor HP 22ve in nero, il cavo HDMI, la scheda di garanzia, un pieghevole di installazione rapida e tutti i documenti necessari per l'installazione, insieme al cavo di alimentazione CA.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto applicato del 27% e un prezzo d'acquisto finale davvero irrisorio per questo monitor HP: 79,99€.