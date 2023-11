Con questo SCONTO il OnePlus 10T è un vero BEST BUY: PREZZO FOLLE

OnePlus è un'azienda che nel corso degli anni si è contraddistinta per la qualità dei suoi dispositivi e in particolar modo per la loro potenza di calcolo e per la loro velocità. Tra gli smartphone in offerta per il Black Friday, va segnalato lo sconto sul OnePlus 10T del 25% per un costo finale di 305,59€.

OnePlus 10T è in promozione su Amazon per il Black Friday 2023

Il OnePlus 10T è uno smartphone che ridefinisce gli standard di prestazioni e funzionalità nel panorama mobile. Con un sistema di ricarica avanzato, offre energia per tutta la giornata con soli 10 minuti di carica e una vita utile della batteria raddoppiata. L'efficienza della ricarica è ottimizzata grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale che apprende le abitudini di ricarica dell'utente, garantendo un'esperienza personalizzata.

Al suo interno, il OnePlus 10T è alimentato dalla piattaforma mobile di punta Snapdragon 8+ Gen 1, che si posiziona come la più veloce della serie Snapdragon.

La fotografia raggiunge nuovi livelli grazie al sistema di tripla fotocamera da 50MP, che presenta un sensore premium IMX766 con OIS per una nitidezza e stabilità senza pari. La tecnologia next-generation Nightscape 2.0 e la velocità supersonica per l'avvio dell'otturatore e la cattura assicurano risultati straordinari in ogni situazione.

Il display da 6.7" 120Hz FHD+ Fluid Display offre una luminosità e un'accuratezza cromatica superiori. Con la frequenza dei fotogrammi adattiva fino a 120 Hz. Il OnePlus 10T è dotato di 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive, che consente l'esecuzione scorrevole di fino a 30 app in background. Gli appassionati di gaming troveranno un compagno ideale, grazie al motore gaming HyperBoost.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 25% sul OnePlus 10T per un prezzo finale di 305,59€.

