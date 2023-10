Con questo sconto avrete il CINEMA A CASA: TV Samsung in OFFERTA

I televisori Samsung sono noti per la loro qualità dell'immagine, l'ampia gamma di dimensioni e caratteristiche, nonché per l'adozione di tecnologie innovative come i pannelli QLED e OLED. Oggi Amazon applica uno sconto del 12% sul TV Samsung Crystal UHD per un prezzo finale di 469,00€.

TV Samsung in sconto: 55 pollici di pura qualità visiva

Il televisore Samsung da 55 pollici, modello UE55 CU7190 UXZT, offre un'esperienza visiva eccezionale con la sua tecnologia LED e una risoluzione 4K. Questo TV si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La sua caratteristica speciale è il design piatto che lo rende elegante e moderno. Grazie alla tecnologia PurColour, le immagini prendono vita con colori ottimizzati, rendendo i tuoi film e programmi preferiti incredibilmente coinvolgenti. Il potente processore Crystal 4K e il sistema di upscaling garantiscono una straordinaria qualità delle immagini su tutti i contenuti.

Il televisore è anche dotato del sistema Smart Hub, che suddivide le funzioni in tre categorie: Media, Game e Ambient, ottimizzando l'esperienza TV in base al tuo utilizzo. L'audio è un punto forte con l'audio surround 3D e l'audio virtuale del canale superiore, regalandoti un'esperienza sonora completamente immersiva. Un'altra caratteristica interessante è l'Adaptive Sound, che ottimizza l'audio in tempo reale in base alla scena e al tipo di contenuto che stai guardando, garantendo un suono vivido e bilanciato. Con opzioni di connettività come Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI, questo televisore offre un'esperienza completa e connessa. Nella confezione sono inclusi il televisore Smart TV e un telecomando.

Amazon applica uno sconto del 12% sul TV Samsung 4K da 55 pollici per un prezzo d'acquisto finale pari a 469,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.