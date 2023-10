Con questo robot aspirapolvere Xiaomi IN OFFERTA avrai un ottimo compagno per le pulizie: PREZZACCIO

La potente ventola di aspirazione da 4.000 Pa è la protagonista di questo dispositivo per la pulizia, garantendo una rimozione efficace della polvere e dei residui in una singola passata. Con 4 livelli di aspirazione regolabili, è possibile affrontare anche le particelle più sottili con facilità, mentre la durata della batteria in modalità standard offre un notevole autonomia di 110 minuti.

La pulizia assistita multidirezionale è un punto di forza, consentendo di raggiungere anche gli angoli più difficili. Componenti di alta qualità, come la spazzola laterale, la spazzola principale e il filtro per il contenitore della polvere, collaborano per assicurare un'esperienza di pulizia completa ed efficiente.

Il dispositivo è dotato di un serbatoio dell'acqua intelligente con 3 livelli di flusso dell'acqua, il che permette all'unità di adattare il suo scarico d'acqua in base al tipo di pavimento. L'app Xiaomi Home consente un controllo semplice e intelligente, anche quando sei fuori casa.

Inoltre, il dispositivo supporta il controllo vocale con Google Home e Amazon Alexa. Con un percorso di pulizia a zigzag e sensori integrati, il dispositivo migliora l'efficienza e si adatta a ambienti complessi, come quelli con scale, gradini e ostacoli.

Amazon propone uno sconto del 38% per un prezzo finale di 149,99€ sul robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum E12, approfittane subito!