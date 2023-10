Con questo pannello avrai tanta qualità ad un prezzo stracciato: MONITOR AOC IN SCONTO

Il monitor AOC è un dispositivo all'avanguardia che offre un'esperienza visiva eccezionale. Con dimensioni del display di 60,5 centimetri (23,8 pollici) e una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, questo schermo offre immagini nitide e dettagliate, ideali per attività multimediali e molto altro.

La tecnologia 3D è una caratteristica speciale che aggiunge un tocco di immersività alle tue esperienze visive, portando i contenuti a un livello superiore. La frequenza di aggiornamento di 75 Hz assicura una visualizzazione fluida e reattiva, mentre il rapporto d'aspetto di 16:9 offre un formato widescreen ideale per guardare film, giocare o svolgere attività multimediali.

Questo monitor AOC presenta una cornice senza cornice su tre lati, creando un aspetto elegante e moderno che massimizza l'area visibile. La tecnologia di connettività wireless semplifica il collegamento a dispositivi compatibili, riducendo il disordine dei cavi.

Con dimensioni del prodotto di 39P x 61L x 17H cm, questo monitor è abbastanza compatto da adattarsi a varie configurazioni. È ideale per usi specifici come l'intrattenimento multimediale, offrendo una visione coinvolgente per film, videogiochi e molto altro. In definitiva, l'AOC è una scelta eccellente per chi cerca un monitor di alta qualità che combini prestazioni avanzate e design moderno.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto molto competitivo del 18% sul monitor AOC per un prezzo finale d'acquisto pari a 89,90€.