Con questo monitor MSI giocherete al TOP: SUPER OFFERTA

MSI è un'azienda specializzata nella produzione di hardware per computer, componenti e dispositivi elettronici e in particolar modo dedicati al gaming. Amazon applica uno sconto 28% per un prezzo finale di 129,99€ sul monitor MSI PRO MP273 da 27 pollici.

MSI e Amazon lanciano lo sconto sul monitor da 27 pollici

Il monitor MSI da 27 pollici è un display di alta qualità che offre una risoluzione massima di 1080p Full HD, garantendo un'esperienza visiva nitida e dettagliata. La sua frequenza di aggiornamento di 75 Hz assicura un'immagine fluida e una migliore esperienza visiva, riducendo allo stesso tempo la fatica per gli occhi.

Questo monitor offre diverse caratteristiche speciali, tra cui la regolazione dell'inclinazione, che ti consente di personalizzare l'angolo di visualizzazione per massimo comfort, e un rivestimento anti-riflesso che riduce i fastidiosi riflessi luminosi. È anche montabile a parete, grazie al design VESA, il che significa che puoi appenderlo alla parete in qualsiasi punto della casa per risparmiare spazio.

Con la tecnologia di connettività DisplayPort e HDMI, puoi facilmente collegare il monitor a vari dispositivi, come computer, laptop o console di gioco. Questo lo rende adatto per una vasta gamma di usi, che vanno dal multimedia alle attività personali e aziendali.

Il tempo di risposta rapido di 5 millisecondi garantisce un'immagine chiara e reattiva, perfetta per i videogiochi o le applicazioni che richiedono una rapida risposta visiva. Inoltre, con un ampio angolo di visione di 178 gradi sia in verticale che in orizzontale, potrai apprezzare colori e luminosità ottimizzati da qualsiasi angolazione. Questo monitor MSI è ideale per il lavoro da casa, i meeting online o il puro intrattenimento, fornendo una qualità dell'immagine costante e uno spazio di lavoro flessibile.

