Con questo Monitor HP in offerta avrai dettagli ancora più nitidi

Un monitor di buona fattura è sempre indispensabile per fruire al meglio dei propri media, che sia tramite PC o tramite console da gaming. Ebbene, l'occasione per farlo a basso prezzo con un marchio come HP è a portata di click proprio per te!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il monitor HP PC M27fe da 27 pollici a soli 159,99€, con uno sconto sul totale dell'11% che ti farà risparmiare una discreta somma di 20€.

La convenienza ad un click!

Questo monitor di cui parliamo è dotato di pannello IPS da 27 pollici, Full HD, con supporto per staffa di montaggio VESA che potrai usare per appenderlo al muro. Potrai anche regolare lo schermo in base alle tue preferenze, inclinando il display in avanti di 5° o all'indietro di 25°.

Se stai già pensando a come collegare il display HP V27fe, niente paura! Perché è dotato di un numero adeguato di porte che permettono di collegare diversi dispositivi contemporaneamente grazie a HDMI 1.4 con supporto HDCP e alla VGA standard. All'interno della scatola troverai oltre al monitor di color argento, anche un cavo HDMI, la scheda di garanzia, manuale di installazione rapida, documenti, e un cavo di alimentazione CA.

