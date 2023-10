Con questo Localizzatore GPS per Cani IN OFFERTA saprai sempre dov'è il tuo amico a 4 zampe

Un GPS per cani è un dispositivo elettronico progettato per tracciare la posizione di un cane domestico in tempo reale. L'offerta di oggi prevede uno sconto del 40% su di un localizzatore GPS per cani per un prezzo d'acquisto finale pari a 20,99€.

Non perdere mai il tuo Fido: localizzatore GPS per cani in sconto

Il GPS per cani in questione offre una soluzione completa per monitorare il tuo fedele amico a quattro zampe in tempo reale, senza limiti di distanza. È il dispositivo numero uno sul mercato, con una vasta base di utenti soddisfatti e una valutazione eccezionale di 4,7 su 5 su Trustpilot, basata su quasi 20.000 recensioni. Una delle sue caratteristiche distintive è la copertura globale, funzionando in oltre 175 paesi senza limiti di distanza o dati. Questo rende il GPS ideale anche per le avventure all'esterno con il tuo cane, garantendo che tu possa tenere traccia della sua posizione ovunque tu sia.

La funzione di recinto virtuale invia notifiche al tuo smartphone ogni volta che il tuo cane esce da una zona sicura preimpostata, garantendo la sua sicurezza. Inoltre, il dispositivo offre avvisi di salute, monitorando il sonno e l'attività del tuo amico peloso e inviando notifiche in caso di variazioni insolite. Puoi anche tenere il tuo cane in forma monitorando il suo punteggio di benessere e confrontandolo con cani della stessa razza. In sintesi, questo GPS per cani è una soluzione completa per il monitoraggio e la sicurezza del tuo animale domestico, con funzionalità avanzate e una vasta rete globale di utenti soddisfatti.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 40% sul localizzatore GPS per cani per un prezzo finale di 20,99€.

