Con questo Hub 4 in 1 quadruplichi le porte USB del PC a meno di 10€

Se hai bisogno di ampliare le porte USB del tuo PC, prendi in considerazione l'acquisto dell'Hub 4 in 1 del marchio TP-Link, in grado di trasformare una porta USB in 4 porte USB 3.0. Ne beneficerà anche la velocità di trasferimento dati, che raggiungerà picchi fino a 5 Gbps, cioè dieci volte più veloce dello standard precedente.

L'ultima offerta di Amazon è di quelle da prendere al volo: solo per oggi l'Hub Uh400 di TP-Link è in promo a 9,99 euro, grazie allo sconto del 50% tondo tondo applicato dal marketplace statunitense.

Sconto del 50% sull'Hub USB 4 in 1 di TP-Link

Grazie all'Hub portatile con 4 porte USB 3.0 realizzato da TP-Link hai modo non soltanto di potenziare le opportunità del tuo PC, ma anche di gestire in maniera più efficace tutte le periferiche USB. UH400, questo il nome dell'Hub, non necessita di alcuna conoscenza per l'installazione e vanta una compatibilità universale con i sistemi operativi Windows, macOS (a partire dalla versione 10.6) e Linux.

Un altro punto di forza è la scocca in ABS con cui è costruito, che gli conferisce una resistenza senza rivali e un design ultra portatile. Per questo motivo è il prodotto ideale anche se sei spesso fuori in viaggio per piacere o lavoro.

Metti ora nel carrello l'Hub USB 4 in 1 di TP-Link per risparmiare 10 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e beneficiare della spedizione gratuita offerta da Amazon. La consegna è prevista entro la giornata di domani grazie all'abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.