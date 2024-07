Con questo conto online a zero spese ti aspettano box risparmi e cashback

Hai bisogno di un conto online a zero spese e che ti permetta di gestire le tue spese quotidiane senza stress? Ecco HYPE, tutto italiano, promosso da Banca Sella. Non solo risparmi sui costi, ma aggiungi anche qualche soldino extra con il cashback e il salvadanaio digitale.

Se apri il conto HYPE direttamente dalla pagina ufficiale, e usi il codice promozionale CIAOHYPER, ricevi 5 euro di bonus. Non aspettare troppo: inserisci il coupon al momento dell’apertura del conto e via, il gioco è fatto.

HYPE: il conto online a zero spese che non ti aspetti

HYPE ti offre una carta virtuale Mastercard, subito disponibile nell'app. Sicura e a prova di truffa, puoi usarla tranquillamente per tutti i tuoi acquisti, online o in negozio. C'è poi la funzione Radar, che analizza le tue spese e ti aiuta a risparmiare. Ti sembra poco?

Sei pronto per diventare uno stratega del risparmio? Con il box Risparmi integrato nell’app HYPE, puoi mettere da parte i tuoi soldi per obiettivi specifici. Voglia di un viaggio alle Maldive? Una moto nuova? Nessun problema, il box Risparmi ti aiuta ad arrivare al traguardo senza alcune difficoltà.

Per quanto riguarda il cashback online, arriva fino al 10% sugli acquisti. Basta fare shopping tramite l’app HYPE e un po’ di soldi tornano nelle tue tasche pronti per essere spesi di nuovo.

Per aprire il tuo conto HYPE, visita la pagina dedicata del sito ufficiale cliccando sul box in fondo alla pagina e segui i semplici passaggi per la registrazione. In pochi minuti, la tua carta virtuale sarà pronta per nella tua app per essere usata e, finalmente, sarai libero di goderti i vantaggi del tuo nuovo conto online a zero spese.





