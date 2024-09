Con questo conto a canone zero ci sono buoni Amazon in omaggio

Scommetto che hai già sentito parlare di conti correnti che promettono tanto, ma poi chi li apre si ritrova a pagare tante spese. Con Credem Link, invece, tutto è diverso. Questo conto a canone zero ti rende la vita più semplice, senza brutte sorprese.

Un conto a canone zero e tanti vantaggi

Parliamo di una proposta che non passa inosservata: aprendo il conto Credem Link, oltre alla serenità di non avere spese di gestione, potrai contare sulla carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard. La carta ti permette di prelevare senza commissioni dagli ATM Credem e di acquistare sia online che nei negozi fisici. Tra l'altro, puoi gestire tutto tramite Home Banking e App Credem Mobile, così non dovrai nemmeno uscire di casa.

In quanto nuovo cliente, puoi ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon. Basta condividere il tuo codice promo personale con gli amici che apriranno a loro volta il conto Credem Link rispettando le condizioni dell'offerta.

Accanto ai vantaggi già elencati, con questo puoi anche richiedere la carta di credito Ego Classic, il cui canone annuo di 39,99 euro può essere azzerato se raggiungi 6.000 euro di spese. Vuoi mettere anche da parte qualcosa? Il Conto Deposito Più offre un tasso di interesse del 3,5% per i depositi a sei mesi.

Torniamo alla promozione "Porta un amico". Per ogni tuo amico che apre il conto e attiva due servizi proposti da Credem (come l'accredito di stipendio/pensione o la richiesta della carta di credito Ego Classic) ti garantirà un Buono Amazon da 25 euro. Se riesci ad arrivare a dieci amici, accumuli la cifra massima di 250 euro.

Chi non ama un buon affare? Con tutti i vantaggi di questo conto a canone zero, è un'opportunità da non perdere. Per i dettagli completi e per aprire il conto corrente, basta visitare il sito ufficiale di Credem cliccando sul box qui sotto.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.