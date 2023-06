Con questo altoparlante in offerta il tuo audio è UNIVERSALE!

Per ascoltare musica, lavorare, guardare film, giocare, l'audio è a dir poco fondamentale, una parte indissolubile dei media moderni. Quindi è normale che l'importanza di un dispositivo all'avanguardia sia elevata. E se ci fosse un dispositivo adatto praticamente a tutto, a un prezzo stracciato? Questo è il caso dell'altoparlante oggi in offerta!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon l'altoparlante Heanttv a soli 22,86€, con uno sconto sul totale del 21% e un risparmio di un discreto gruzzoletto per te.

Un dispositivo per sentire tutto, con tutto!

Come già detto uno dei punti di forza più grandi è la sua alta compatibilità: questa configurazione di altoparlanti per PC infatti fornisce ingressi audio da 3,5 mm, che funziona anche con la maggior parte di TV, laptop, desktop, tablet, smartphone, proiettore, MP3, MP4, lettore CD. Praticamente universale! Inoltre, stiamo parlando di un prodotto Plug and Play, che alimentato tramite USB non ti richiederà alcun tipo di installazione.

Questo altoparlante di Heanttv, oltre a essere piccolo e a occupare elegantemente poco spazio, è anche potente, con 2 altoparlanti di alta qualità e una fantastica prestazione audio surround 3D stereo. Un'occasione d'oro!

