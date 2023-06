Con questi cavi USB-C puoi collegarti da OGNI ANGOLAZIONE

Quante volte con le cuffie o con i cavi di ricarica del telefono sei stato costretto alla sostituzione a causa dei connettori che si deteriorano per il troppo piegarsi? Di certo troppe, ma da oggi hai un problema in meno: con questi 3 cavi USB-C in offerta su Amazon, potrai far ruotare la testina di 180° e collegarti anche con pochissimo spazio a disposizione!

Se stai cercando un prodotto di questo tipo è un'occasione più unica che rara, perché l'offerta su Amazon per questi 3 Cavi USB-C equivale a un DOPPIO SCONTO, dove puoi applicare il 5% grazie al coupon, e un ulteriore 50% con il codice promozionale! Arrivando quindi a pagare solamente 7,12€!

3 al prezzo di 1, tra lunghezza e comodità

Questi cavi hanno un connettore a dir poco innovativo, che ruota a 180° per impedire il piegarsi e il deteriorarsi del cavo vicino all'estremità. Non si tratta però dell'unica cosa degna di nota, perché il cavo è ricoperto da nylon intrecciato, progettato per resistere a innumerevoli test di piegatura e usura, e che previene lo scomodo aggrovigliamento dei fili.

Questi cavi USB-C oltre ad essere ben 3 pezzi, sarai contento di sapere che la lunghezza dei cavi è di ben 2 metri l'uno, cosa che ti permetterà di connettere il tuo cellulare in carica con tutta comodità, senza preoccuparti troppo della distanza.

