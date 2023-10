Con questa TV Samsung sembrerà di essere parte della scena: SCONTO IMPERDIBILE

Le TV Samsung sono conosciute per la loro qualità dell'immagine, le tecnologie innovative e una vasta gamma di modelli per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Oggi Amazon applica uno sconto davvero imperdibile sulla TV Samsung OLED 4K: 43% per un prezzo finale di 599,00€.

450€ di sconto sulla TV Samsung 4K

La Samsung Smart TV da 55 pollici della Serie Q60C è un'eccellente scelta per chi cerca un'esperienza visiva straordinaria. Questa TV QLED offre una risoluzione 4K per un'immagine nitida e dettagliata, grazie al processore Quantum Lite 4K veloce e intelligente, che ottimizza la definizione video. La tecnologia Quantum Dot garantisce una gamma cromatica del 100%, con oltre un miliardo di sfumature e colori mozzafiato.

La qualità dell'immagine è ulteriormente migliorata grazie al Quantum HDR, che offre toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi, creando un'esperienza cinematografica avvincente. La tecnologia Dual LED con retroilluminazione a LED caldi e freddi offre un contrasto più intenso e una resa cromatica eccezionale.

Ma non è tutto. Questa TV offre un'esperienza audio coinvolgente grazie all'OTS Lite, che fornisce audio surround 3D sincronizzato con l'azione, e a Q-Symphony, che crea una perfetta armonia tra la TV e una soundbar (venduta separatamente). Il Gaming Hub offre un accesso facile e veloce ai giochi.

Il design sottile e elegante AirSlim si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, e il supporto regolabile ti consente di posizionare la TV a tuo piacimento. Con Smart Hub, puoi organizzare tutti i tuoi contenuti in un unico posto. Inoltre, grazie alle funzionalità SmartThings, puoi controllare direttamente dalla TV tutti i tuoi dispositivi smart.

Lo sconto di Amazon oggi equivale a 450€ di risparmio (43%) per un prezzo d'acquisto finale pari a 599,00€ sul TV Samsung 4K.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.