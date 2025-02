Con questa AI crei video per la formazione aziendale in pochi clic

Le aziende internazionali hanno la necessità di formare dipendenti che si trovano in sedi diverse. Per riuscirci, devono quindi gioco-forza creare contenuti in più lingue, con un dispendio di tempo e risorse ingente.

O almeno ciò valeva fino a prima dell'esplosione dell'intelligenza artificiale, che ha portato a un'autentica rivoluzione negli ambiti più disparati. Uno di questi è proprio la formazione aziendale, dal momento che esiste una piattaforma AI - Synthesia - che permette di creare video di formazione aziendale in più lingue nel giro di pochi secondi, tra l'altro senza la necessità di dover assumere o utilizzare risorse interne per l'esposizione dei contenuti.

Synthesia è la piattaforma di comunicazione video AI numero uno al mondo nel suo settore. Ad oggi sono già migliaia le aziende che si servono delle sue funzionalità per la realizzazione di video in 140 lingue diverse, risparmiando fino all'80% del tempo e del budget a loro disposizione.

Creare video per la formazione aziendale in più lingue con l'AI

L'intelligenza artificiale consente dunque di creare video per la formazione aziendale in qualsiasi lingua straniera e senza l'aiuto di interpreti o personale interno. Per riuscirci è sufficiente affidarsi alla piattaforma AI di Synthesia.

Di seguito elencheremo tutte le azioni che si possono completare con questa risorsa:

Video di formazione con avatar : Synthesia permette di creare video con avatar realistici, di conseguenza le aziende non hanno bisogno né di effettuare riprese dentro uno studio né di attori.

: Synthesia permette di creare video con avatar realistici, di conseguenza le aziende non hanno bisogno né di effettuare riprese dentro uno studio né di attori. Video personalizzati : al fine di rendere il corso di formazione più coinvolgente agli occhi dei dipendenti, è possibile personalizzare il video inserendo uno scenario aziendale.

: al fine di rendere il corso di formazione più coinvolgente agli occhi dei dipendenti, è possibile personalizzare il video inserendo uno scenario aziendale. Aggiornamento rapido : questa tipologia di corsi ha bisogno di aggiornamenti su base annuale o perfino semestrale, e ciò si traduce spesso e volentieri nella necessità di dover registrare di nuovo tutto da zero. Con Synthesia, invece, l'aggiornamento avviene in un battibaleno senza dover ripartire daccapo.

: questa tipologia di corsi ha bisogno di aggiornamenti su base annuale o perfino semestrale, e ciò si traduce spesso e volentieri nella necessità di dover registrare di nuovo tutto da zero. Con Synthesia, invece, l'aggiornamento avviene in un battibaleno senza dover ripartire daccapo. Risparmio di tempo e costi : un altro tema importante è il risparmio di tempo e dei costi rispetto ai tradizionali video aziendali.

: un altro tema importante è il risparmio di tempo e dei costi rispetto ai tradizionali video aziendali. Traduzione automatica dei contenuti: la piattaforma AI consente di adattare i contenuti ai team internazionali tramite la traduzione automatica dei contenuti.

L'applicazione AI di Synthesia si pone dunque come punto di riferimento assoluto per aziende internazionali, le HR e le piattaforme di e-learning, per una formazione efficace e al tempo stesso scalabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.