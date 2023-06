Con PureMAX hai una VPN 4 volte più sicura e risparmi il 75%

Avete mai visto una VPN completa di gestore password, cloud crittografato e un gestore per la privacy? Si tratta proprio di PureMAX, il pacchetto più completo offerto da PureVPN ora in sconto del 75%, a soli 4,99€. Una soluzione veramente completa che offre anche 3 mesi aggiuntivi in omaggio, rappresentando un'occasione davvero perfetta per avere una protezione a 360 gradi, che non si fa mancare nulla!

Scopriamo cosa è possibile ottenere nel dettaglio con questo interessante piano.

PureMAX: una VPN a tutto tondo

PureMAX è un ottimo pacchetto che include le funzionalità principali per proteggere le proprie informazioni, tra traffico, documenti, password e identità personale. Con la VPN potete innanzitutto cifrare il traffico di navigazione dei vostri dispositivi, in modo che questo non sia intercettabile da ISP o altri enti che raccolgono dati sulle abitudini, o ancor peggio, da possibili malintenzionati. Chiaramente, una VPN consente anche di aggirare i limiti regionali dei siti, al fine di poter fruire dei contenuti da qualsiasi posizione.

La VPN offerta da PureMAX è sicura e stabile, assicura velocità elevate e non raccoglie alcun dato d'uso da parte dell'utente. A ciò si aggiunge anche purekeep, un gestore di password che consente di archiviare dettagli d'accesso ma anche documenti privati. È possibile usarlo su un massimo di 10 dispositivi per creare password complesse e difficili da decifrare, all'altezza delle più recenti minacce informatiche.

Il piccolo cloud offerto da purencrypt consente invece di conservare i file più importanti in un luogo sicuro, salvaguardato dalla crittografia attualmente più avanzata. Ciò permette di renderli accessibili ovunque a tutti i dispositivi collegati.

PureMAX include infine pureprivacy, un servizio che consente di inviare per voi delle richieste di eliminazione dei file personali collezionati in rete. Agisce per conto vostro, contattando automaticamente le aziende per la rimozione, avvisandovi infine a procedura avvenuta. Analizza anche i vostri social, suggerendovi le impostazioni ideali per assicurare una migliore sicurezza e privacy.

Acquistate ora PureMAX per beneficiare di tutto questo a uno sconto imperdibile! Se non siete soddisfatti, è sempre possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 31 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.