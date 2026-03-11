Con PrivadoVPN proteggi la tua privacy online: ora è al 90% di sconto

PrivadoVPN è una soluzione pensata per chi vuole mettere al sicuro i propri dati online mentre naviga da casa, in viaggio o su reti Wi-Fi pubbliche.

In questo periodo è disponibile una promozione che consente di attivare il piano biennale con uno sconto del 90%, a partire da 1,11 euro al mese, con traffico illimitato, tre mesi extra inclusi e una garanzia di rimborso valida 30 giorni.

Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio le caratteristiche di PrivadoVPN e perché è una delle migliori reti private virtuali.

I vantaggi di PrivadoVPN per sicurezza e privacy

PrivadoVPN offre connessioni illimitate, accesso a server distribuiti in numerosi Paesi e la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

Uno dei principali benefici riguarda la sicurezza dei dati. Grazie alla crittografia avanzata, il traffico internet viene instradato attraverso un tunnel protetto, rendendo molto difficile intercettare informazioni sensibili. Questa caratteristica è particolarmente utile quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle presenti in aeroporti, hotel o locali, dove i rischi di accesso non autorizzato sono più elevati.

Un ulteriore punto di forza è la politica zero-log, che garantisce che l'attività degli utenti non venga registrata né condivisa con terze parti.

PrivadoVPN può risultare utile anche durante i viaggi: collegandosi a un server situato in Italia si può accedere ai propri contenuti abituali anche dall'estero, mentre chi si trova nel nostro Paese può navigare su servizi disponibili in altre nazioni. Allo stesso modo è una soluzione efficace per chi lavora da remoto e ha bisogno di una connessione sicura su qualsiasi rete.

La piattaforma contribuisce anche a ridurre i pericoli legati a malware e siti web potenzialmente dannosi, bloccando pagine sospette e software che potrebbero compromettere il dispositivo o sottrarre dati personali. Include inoltre funzionalità aggiuntive come SOCKS5 Proxy, blocco degli annunci pubblicitari, sistemi di protezione contro le minacce informatiche e strumenti di controllo parentale.

Attualmente il piano biennale di PrivadoVPN è disponibile con una promozione che abbassa il prezzo a 1,11 euro al mese, con tre mesi aggiuntivi gratuiti. Per maggiori dettagli basta andare sul sito di PrivadoVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.